I přesto, že na papíře mohou v některých ohledech fotoaparáty nejnovějších iPhonů oproti konkurenci zaostávat, tak v praxi tomu tak rozhodně není. Fotografie a videa z jablečných telefonů jsou v odvětví chytrých telefonů jedny z nejlepších a rozhodně se není čemu divit. Applu se totiž podařilo vytvořit perfektní harmonii mezi hardwarem a softwarem, který při pořízení snímku na pozadí vykonává nespočet různých procesů, aby byla fotografie ještě lepší. Málokdo ale ví o tom, že s pomocí vašeho iPhonu můžete vytvářet tzv. fotografie s dlouhou expozicí, se kterými se setkáváme hlavně u profesionálních fotografů při focení tekoucí vody, světel jedoucích aut apod. Na některé takové snímky se můžete podívat níže.

Jak na iPhone pořídit fotky s dlouhou expozicí

Abyste mohli na vašem iPhonu fotky s dlouhou expozicí pořizovat, tak je nutné, abyste měli aktivní Live Photos. V případě, že je aktivní nemáte, tak stačí otevřít Fotoaparát, a poté v horní části klepnout na ikonu funkce, která zežloutne a aktivuje se. Pokud Live Photos máte aktivní dlouhodobě, tak můžete dlouhou expozici nastavit i na všech starších snímcích, které už jste pořídili. To znamená, že dlouhá expozice se vždy nastavuje až po zachycení fotografie s aktivním Live Photos, a to následovně:

Prvně je nutné, abyste si na vašem iPhonu otevřeli aplikaci Fotky.

Jakmile tak učiníte, tak si najděte Live Photo, na kterém chcete dlouhou expozici aktivovat. Pro zobrazení všech těchto snímků stačí sjet níže k sekci Typy médií a otevřít Live Photos.

na kterém chcete Následně, po otevření vhodné fotografie, klepněte v levém horním rohu na tlačítko LIVE.

klepněte v levém horním rohu na tlačítko Tímto se otevře malé menu, ve kterém pak stiskněte možnost Dlouhá expozice.

Pak už jen stačí chvíli vyčkat, až se efekt dlouhé expozice aktivuje.

Pomocí výše uvedeného postupu je tedy možné na vašem iPhonu pořídit fotky s dlouhou expozicí. Konkrétně je tato možnost k dispozici na všech iPhonech s Live Photos, tj. na modelech 6s a novějších. Abyste vytvořili dobrou fotku s dlouhou expozicí, tak je nutné při focení Live Photo stát kompletně nehybně, popřípadě pořizovat snímky ze stativu. Vzhledem k tomu, že po aktivaci dlouhé expozice „prolnou“ veškeré pohyblivé části do sebe, tak při pohybu riskujete, že se takto rozmažou také ostatní součásti snímku, které by však měly zůstat ostré. Rozhodně to bude chtít chvíli cvičení, než na iPhonu dobrý snímek s dlouhou expozicí pořídíte.