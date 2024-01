Apple AirTag 2: Kdy dorazí, kolik bude stát a co nabídne?

Apple AirTag 2 je bezesporu jedním z nejočekávanějších, ne-li vůbec tím nejočekávanějším lokalizátorem nebo chcete-li lokátorem nadcházejících měsíců či možná let. A není se vlastně příliš čemu divit. Obliba první generace představené na konci dubna 2021 ne totiž opravdu obrovská a nelze se proto příliš divit, že se fanouškovská základna nejen AirTagů, ale i Applu na nástupce této úspěšné premiéry velmi těší. Pojďme se tedy společně podívat na to, co by mohla nabídnout.

Podle informací, které se doposud objevily na veřejnosti, je Apple se vzhledem 1. generace AirTagu spokojený a proto jí nehodlá jakkoliv výrazněji měnit. Respektive, tvarů „čočky“ by mu měl zůstat, jelikož se ukázal jako vhodně zvolený, a jediné, s čím má Apple pracovat (respektive o čem přemýšlí), je nasazení nových barevných variant a to jak u horní bílé strany, tak u spodního nerezu, který je doslova magnetem na škrábance.

Nové funkce

Hned na úvod tohoto odstavce řekneme, že se toho od AirTagu 2 vlastně příliš mnoho nového neočekává a to jednoduše proto, že to, co má zvládat, zvládá už nyní na jedničku. Apple pro něj tedy chystá spíše upgrady „nad rámec“ běžného využití lokátorů.

Úzké propojení s Vision Pro

Jednou z těchto novinek má být úzké propojení s AR/VR headsetem Vision Pro. Co přesně si pod tím představit sice zdroje doposud neuvedly, nebylo by však překvapivé, kdyby AirTagy sloužily například jako vymezovače určité plochy (například hřiště), ve kterém by se mohla osoba s headsetem bezpečně pohybovat. Představit si rovněž lze možnost primitivních ovladačů, které by byly schopné velmi přesně trackovat ruce a tak podobně.

Pokročilejší UWB čip

S úzkým propojením s Vision Pro souvisí nasazení přesnějšího ultraširokopásmového čipu nebo chcete-li UWB. V současnosti naleznete v AirTagu čip U1, nicméně iPhony a Apple Watch dostaly v loňském roce už čip U2. Je proto víceméně jasné, že si druhá generace čipu řady U najde cestu taktéž do AirTagu, kterému pomůže „zpřesnit“ jeho určování polohy.

Využití jako NFC tag či ovladač.

Některé uživatele u první generace AirTagu svým způsobem překvapilo, že je lze využívat skutečně jen ke sledování polohy předmětů. Přeci jen, bavíme se o produktu od Applu a leckdo proto očekával, že mu bude přidána ještě nějaká „podpultová“ funkce, která jej ozvláštní a díky které budou AirTagy dávat ještě větší smysl. U AirTagu 2. generace se proto spekuluje nad tím, zda, jej Apple mírně neupraví, aby do něj bylo možné nahrát určité údaje, které by byly následně „vyvolatelné“ přes NFC. AirTag by tedy šel teoreticky využít pro sdílení hesla od WiFi a tak podobně. Spekuluje se ale rovněž o tom, že by se z něj stalo jakési tlačítko, které by bylo schopné zaktivovat základní věci z hlediska smart home – tedy že by byl začlenitelný do Home Kitu.