Recenze Apple AirTag: Hezká vychytávka s nepochopitelnými nedostatky

Recenze lokalizátoru Apple Airtag je bezesporu jednou z nejočekávanějších recenzí první poloviny roku 2021. Čekání na tuto novinku bylo totiž až nepříjemně dlouhé, kvůli čemuž jsou očekávání s ní spojená extrémně vysoká. Podařila se je Applu bezezbytku naplnit, nebo má jeho žhavá novinka i přesto nedostatky? Na tuto a snad i všechny další otázky, které by vás mohly zajímat, se odpovědi dozvíte v následujících řádcích.

Balení, zpracování a design

Příslušenství se vším všudy. Tak přesně takto by se dalo bez jakékoliv nadsázky označit balení AirTagů. Na první pohled si to možná člověk tak úplně neuvědomí, ale AirTagy jsou baleny skutečně naprosto stejně jako třeba kožené kryty pro iPhony, řemínky pro Apple Watch či doplňky právě pro tyto lokalizátory, což je do jisté míry zajímavé. Nestává se totiž často, že by si příslušenství užilo takto velkou chvíli slávy na některé z Keynotes Applu. Tím však nechci v žádném případě říci, že by si ji AirTagy nezasloužily, ba právě naopak. Spíš tím chci říci to, že mi přijde po pár dnech testování skoro až neskutečné, že tento produkt Apple minimálně z hlediska balení (a vlastně i ceny) srovnává právě s hloupými kryty či řemínky. Ostatně věřím, že mi po dočtení této recenze dáte v mé úvaze za pravdu. Pokud by vás pak zajímaly detaily o balení, přečíst si je můžete v unboxingu níže.

Zpracování AirTagu je doslova a do písmene prvotřídní. Že je to u Applu zvykem sice samozřejmě vím, na druhou stranu ale slýchám ze svého okolí čím dál častěji, že ona prémiovost se v poslední době drží jen dražších produktů a na ty levnější se lidově řečeno kašle. Nic takového ale u AirTagu nečekejte. Z hlediska zpracování je totiž dotažen ve všech směrech k naprosté dokonalosti a totéž se pak dá říci i o jeho designu.

Minimalistický žeton nebo chcete-li čočka zkombinovaná ze zářivě bílého plastu a leštěné oceli zdobené logem Applu a obligátními nápisy Designed in California, Assembled in China AirTagu zkrátka sluší. Abych byl upřímný, sluší mu dokonce v mých očích natolik, že si dokážu představit na klíčích nosit podobnou věcičku i jen jako přívěšek bez jakýchkoliv smart funkcí. Vzhledově mi AirTag připadá zkrátka neskutečně cool, ale zároveň jako velmi decentní a elegantní doplněk, za který se nebudete muset v kombinaci s kvalitní klíčenkou či poutkem stydět ani na dražších batozích či kabelkách.

Lesklá ocel v kombinaci s lesklým plastem s sebou však přináší klasickou nepříjemnost ve formě extrémně jednoduchého zachytávání šmouh, otisků prstů a všelijakých nečistot. Smiřte se proto s tím, že tak čistý AirTag, jako je po jeho prvním vybalení z klasické plastové fólie, už zřejmě nikdy nebude a pokud se o to chcete alespoň trochu snažit, užijete si s leštícím hadříkem spousty hezkých chvil. Nečistoty jsou však ve výsledku tou nejmenší nepříjemností, která se může (a zřejmě se tak stane) na designu vašeho AirTagu podepsat.

Jak jste si totiž už mohli v jednom z našich dřívějších článků přečíst, není jej bohužel vůbec těžké poškrábat. Záda z leštěné oceli jsou na oděrky skutečně náchylná a ubráníte se jim zřejmě jen v případě, že budete AirTag nosit v obalu, který jej bude chránit ze všech stran, či jej budete nosit v batohu či kabelce zcela izolovaný od okolí. Kromě oceli je pak extrémně jednoduché poškrábat i logo Applu a zbytek potisku na nich – povede se vám to třeba i nehtem, pokud přes ně přejedete. Tyto prvky totiž nejsou do zad gravírovány či cokoliv podobného, ale jsou na nich jen “natisknuty” podobně jako třeba jablíčka na klipsně iPodu shuffle. Pokud si na něj pamatujete, pak mi jistě dáte za pravdu, že jablíčko na něm šlo škrábnout velmi jednoduše. Nedá se však holt nic dělat – tím spíš u produktu za 890 Kč, což je na poměry Applu velmi nízká cena.

Spárování s iPhonem

Asi každému z nás je jasné, že je AirTag přesně tou “blbůstkou”, kterou si rád udělá radost snad každý fanoušek Applu. Je totiž hezký, nabízí celou řadu využití a hlavně je levný, což z něj dělá v očích mnoha lidí must-have kousek. A právě očekávané extrémně široké skupině jablíčkářů, kteří by mohli po AirTagu sáhnout, Apple dokonale přizpůsobil i jeho párování s iPhonem, které zvládne naprosto každý. Stačí k němu jen vlastnit iPhone s operačním systémem iOS 14.5 a máte vyhráno. Ten se po rozbalení AirTagu už o vše důležité postará, stejně jako tomu je například u sluchátek AirPods. Na vás tak bude jen vybalený AirTag přiložit k iPhonu a následně se “proklikat” jeho prvotním nastavení, ve kterém si navolíte například to, jaký předmět bude sledovat, podle čehož se následně v aplikaci Najít objeví ikona. A to je vlastně celé. Jakmile proces nastavování dokončíte, AirTag je plně připraven k provozu a zábava začíná.

Jaký je AirTag v běžném životě

Jak jste si mohli na našem magazínu v předešlých dnech několikrát všimnout, do testování AirTagů jsem se s kolegou Romanem skutečně obul, abychom zjistili, k čemu všemu jej lze využít. Za sebou máme například testy sledování aut, lidí či test dosahu Bluetoothu “mateřského” iPhonu – právě Bluetooth totiž AirTag ke komunikaci s Apple zařízeními využívá. Pokud by vás tedy některý z těchto testů zajímal podrobněji, dostanete se na něm přes prokliky na frázích výše. V následujících řádcích bych se nicméně ke všem testům rád částečně vrátil, byť spíše komplexně. A začneme možná poněkud zvláštně.

Abych byl upřímný, jsem popravdě trochu zklamán z toho, že Apple přišel s lokalizátorem AirTag až letos, přestože se o něm spekulovalo už od roku 2019. Nepopiratelným faktem je totiž to, že má k dispozici suverénně nejkomplexnější lokalizační síť na světě, která je zároveň z hlediska funkčnosti relativně jednoduchá na začlenění podobného příslušenství. Díky její komplexnosti navíc nabízí oproti konkurenci obrovské výhody ve formě její hustoty a s ní související aktuálnosti, ale třeba i téměř dokonalé integrace do systémů Applu. Mimochodem, právě tu si osobně užívám na AirTagu asi nejvíc, jelikož příznivcem aplikací třetích stran zrovna nejsem. Pokud se pak ptáte, proč píšu „skoro dokonalé“, je to kvůli absenci widgetu na plochu iPhonu, díky kterému bych mohl mít polohu AirTagu neustále na očích. Takto jí můžu totiž sledovat „jen“ tehdy, když mám spuštěnou aplikaci Najít.

Je potřeba jej pochopit

S ohledem na všechny tyto věci by se člověku chtělo skoro až říci, že Apple zkrátka při tvorbě AirTagu nemohl šlápnout vedle, což se ve výsledku víceméně povedlo. Jeho lokalizátor totiž funguje opravdu velmi dobře a plní takřka vše, co byste od něj očekávali. Pokud si jej tedy připnete na klíče a budete či na batoh a některý z těchto předmětů byste nedej Bože ztratili na místě s pohybem lidí, existuje díky síti Najít, do které jsou “zapleteny” prakticky všechny novější produkty s aktuálními OS, obrovská šance, že se ztracené věci dopátráte. Někomu s “cizím” iPhonem bude stačit projít kolem vašeho AirTagu, který se přes něj přihlásí do sítě Najít a v té jej následně okamžitě uvidíte i vy. Jasně, nemůžeme se bavit o sledování pohybu AirTagu v reálném čase, jelikož takto “jablečně” zamořená místa byste ve světě hledali poměrně stěží, ale o aktualizaci polohy po pár minutách jen díky “cizím” iPhonům už hovořit rozhodně lze, což je naprosto super.

Totéž pak můžeme říci i o sledování vozů či zvířat – vždy zkrátka záleží na tom, kolik jablíčkářů váš AirTag potká a ke kolika bude schopen se připojit a dát tak o sobě vědět. Kvůli tomu vám tak ve výsledku nejsem schopný říci, zda se vám bude jeho poloha v Najít aktualizovat po pěti minutách, půl hodině či snad půl dni. Pokud totiž ztratíte něco s AirTagem na rušném náměstí v době nekoronavirové (a nebudeme brát v potaz odcizení předmětu a likvidaci AirTagu), bavíme se o aktualizaci v řádu minut. Pokud byste však AirTag využili například ke sledování vozu a ten jel čirou náhodou po silnicích, na kterých by nepotkal ani živáčka, bude poslední poloha AirTagu vypovídat tak maximálně o tom, kde se rozloučil s Bluetoothem svého “mateřského” iPhonu. A přesně takto je tedy dle mého nutné AirTagy vnímat – tedy jako velmi zajímavý doplněk a do jisté míry zabezpečovač věcí, avšak rozhodně ne jako 100% jistotu vždy aktuální polohy.

Je chytřejší, než si (možná) myslíte

Co mě skutečně na AirTagu zaujalo je jeho antisledovací systém, který – jak už jeho název napovídá – brání tomu, aby přes něj bylo možné kohokoliv sledovat. Přiznám se, že ani po více než týdnu testování si netroufám tvrdit, že jsem jej zcela prokoukl a tedy vím přesně, jak se chová. Co však říci s jistotu můžu je to, že s ním sledovat lidi opravdu prakticky nejde. Pokud totiž budete chtít sledovat jablíčkáře a někam mu ukryjete váš AirTag, jeho iPhone se o něm dozví prakticky hned a okamžitě se tak začne i chovat. Nepočítejte tedy s tím, že by vám posílal polohu jeho majitele – to udělá maximálně jednou na začátku sledování a tím vše končí.

Abyste tedy byli schopní polohu sledovaného v aplikaci Najít vidět, je potřeba, aby se vaše “oběť” co nejvíce setkávala cestou s jinými jablíčkáři a AirTag využíval ke komunikaci se servery Applu jejich zařízení. Z vlastní zkušenosti ale můžu říci, že ani to není záruka plné funkčnosti. Když jsem totiž přesně toto testoval, i přes setkání se mé “oběti” s řadou jablíčkářů a jejím pohybem po městě, ve kterém se Apple produkty vyskytovaly, jsem byl schopný polohu AirTagu vidět zhruba jednou za hodinu až hodinu a půl, což je pro potřeby sledování polohy samozřejmě celkem bída.

Kromě znemožnění sledování pak iPhone svého majitele po uplynutí určité doby, po kterou je sledován, či po jeho příchodu na místo, které často navštěvuje (v mém případě to byl domov) upozorní na to, že byl od té a té hodiny sledován AirTagem uživatele s Apple ID xxx a zároveň mu na mapě vykreslí, jak AirTag zaznamenal jeho polohu. Díky tomu si tak může dát člověk hned větší pozor. Pokud by pak ani upozornění na displeji vašeho iPhonu nestačilo, AirTag se po třech dnech vašeho sledování – a tedy de facto odpojení od Bluetooth jeho majitele – rozpípá asi na 15 vteřin a pak opět ztichne. To pak opakuje po pár hodinách znovu a znovu. Jiným způsobem se mi lokalizátor po odpojení rozpípat popravdě nepovedl, takže si nemyslím, že by mělo hrozit to, že bude pípat někde zbůhdarma. Pípání dá totiž zřejmě vždy zelenou podezření na sledování.

Poměrně zajímavé je pak to, že spolu s upozorněním na možné sledování AirTagem poradá iPhone oběti i to, jak se sledováním skoncovat. Přesměruje jí totiž na deaktivační návod, který spočívá v tom vyjmout z AirTagu baterii a tím jej tedy vyřadit z provozu. Z pozice oběti je to samozřejmě poměrně komfortní řešení, které zvládne každý. Když ale budu v pozici majitele kradeného auta, ve kterém zloděj náhodou AirTag najde, je to zkrátka nic moc. Ale chápu, že zrovna zde Apple moc na výběr neměl.

Ptáte-li se na to, jak je antisledovací systém vyřešený u majitelů Androidů, kterým nemá na co dojít upozornění, odpověď je jednoduchá – v podstatě stejně, ale s tím rozdílem, že se celý systém spoléhá ještě na méně věcí. Chybí v něm totiž telefon oběti, který by ji sice upozornil na to, že je sledována, ale zároveň by i jednou posloužil k prozrazení její polohy. Ani zde se tedy nedá hovořit o možnosti jednoduchého sledování, jelikož by bylo zcela závislé na potkávání jablíčkářů, na což se dá spoléhat jen na určitých místech a ve výsledku ani na nich zřejmě nepofičí ideálně. Ostatně, přesně proto Apple od sledování osob odrazuje a v jednom ze svých podpůrných dokumentů říká, že pro sledování dětí je AirTag kvůli aktuálnosti polohy poměrně nevhodný.

Super vychytávky, ale i nepochopitelné přešlapy

AirTag bych se osobně nebál popsat jako produkt dvou tváří, což jste ostatně mohli vypozorovat i z předešlých řádků. Někde totiž využitelný je, někde není. Někde funguje skvěle, někde s tím ale zase počítat nelze. Podobných věcí skrývá ale mnohem víc. Za jeho velké plus považuji kromě naprosto parádní integrace do systému a zejména pak do aplikace Najít třeba uživatelsky vyměnitelnou baterku, funkci precizního vyhledávání pomocí čipu U1, která je jednak užitečná a jednak zábavná, ale třeba i velmi hlasitý reproduktor, který bych u takto malého produktu upřímně nečekal.

Chválit voděodolnost podle IP67 je pak asi vzhledem k tomu, o jaký typ produktu se jedná, poměrně zbytečné, jelikož je to víceméně samozřejmost. Velmi kladně musím dále zhodnotit možnost u AirTagu označeném za ztracený “číst” kontaktní údaje o jeho majiteli a to jak přes iPhone, tak Android. Jasně, Apple je v tomto směru asi celkem naivní, protože evidentně věří v harmonický svět a chuť lidí dělat dobré skutky a vracet nalezené tašky, na které AirTag upozorní rozpípáním po jeho zaktivování, ale neberme mu to.

Zdánlivě dokonalý produkt má ale i své mouchy a ty jsou sakra velké. Osobně absolutně nechápu například to, že nelze jeden AirTag napárovat na dvě Apple ID či alespoň jeho polohu nějakým způsobem nasdílet do Najít někoho jiného. Vždyť v rodinách funguje sdílení věcí zcela běžně a myslím, že by určitě nebylo špatné, kdyby například přehled o tom, kde jsou zrovna klíčky od auta, měla kromě táty i máma a děti. Tato věc je pro mě o to nepochopitelnější vzhledem k tomu, že například digitální klíčky od auta Apple sdílet umožňuje a to se přitom jedná o trochu jiný kalibr.

Další věcí, kterou mi hlava nebere (a to upřímně třeba ani u Apple Watch odpojených od iPhonu) je absence jakékoliv notifikace – byť hloupé haptické – poté, co se AirTag odpojí od Bluetoothu “mateřského” iPhonu. Je sice hezké, že vám tento lokalizátor prozradí, kde jste danou věc ztratili či nechali, ale nebylo by od věci, kdyby na tento problém upozornil zavčas právě přes notifikaci a díky tomu byste se tak ve výsledku následně vůbec nemuseli po poloze pídit. Přeci jen, vidět třeba po procházce v lese v Najít poslední polohu klíčů 10 kilometrů od vás a neaktualizovanou tři hodiny je nic moc.

Podobným nastavením by přitom šla využitelnost AirTagu neuvěřitelně rozvinout, jak je tomu i u mnoha konkurenčních – a mnohdy i výrazně levnějších – lokalizátorů. Na notifikace na odpojení od Bluetooth by totiž šlo namotat třeba i vytvoření určitých bezpečných zón, ve kterých nebude odpojení vadit a tak podobně, což je sice svým způsobem prkotina, ale smart využitelnost AirTagu by to zkrátka posunulo. Jelikož v něm však běží firmware, tak nějak doufám, že by přidání podobných funkcí softwarovým updatem nemuselo být do budoucna až tak složité. V galerii vedle tohoto odstavce si můžete prohlédnout například to, jak má notifikace na odpojení Bluetooth spojení lokalizátoru od „mateřského“ telefonu řešen lokalizátor FIXED Smile, který lze nyní sehnat jen za necelé dvě stovky. I přes svou nízkou cenu má však v tomto směru navrch, což u AirTagu prostě zamrzí.

Resumé

Apple AirTag bych po týdnu testování zhodnotil jako skutečně povedený gadget s celou řadou využití, který by ve výbavě jablíčkářů neměl chybět. Je totiž za super cenu, z hlediska funkčnosti mu není moc co vytknout, klíče či brašnu vám zkrášlí znamenitě a těch pár věcí, ve kterých není úplně stoprocentní nejsou ve výsledku až takové katastrofy, byť by samozřejmě jejich absence sakramentsky potěšila. Pokud tedy svůj AirTag doma stále nemáte, jeho koupě se nebojte. Je to totiž další příjemný kousek do skládačky s názvem svět Applu.

