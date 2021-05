Odolnost AirTagů je tristní. Dva ze tří testovaných jsme již poškrábali a to ani nevíme jak

Abych byl upřímný, ještě před pár desítkami minut jsem doufal, že tento článek nebudu muset vůbec psát. Nikoliv však proto, že bych se s vámi nechtěl podělit o mé další osobní zkušenosti s lokalizátory AirTag, ale prostě proto, že jsem doufal, že mezi nešťastníky, kterým se podaří tato novinka poškrábat patřit zkrátka nebudu. O produkty, které se mi dostanou do rukou na recenze, se totiž vždy starám skutečně jako o vlastní, díky čemuž se mi za těch pár let, co se psaním živím, ještě nikdy nestalo, že bych recenzovanou věc poškodil. Všechno je však jednou poprvé a já si to své “poprvé” odbyl právě na AirTagu.

Už, když jsem před pár týdny psal první článek o tom, že je podle zahraničních médií odolnost AirTagů tristní, jsem tak nějak podvědomě tušil, že o tomto tématu uslyšíme v budoucnu ještě dost. To se ostatně potvrdilo prakticky okamžitě po spuštění prodejů lokalizátorů minulý pátek, po kterém se nám začaly v komentářích pod články pozvolna objevovat první stížnosti na výdrž. “Měli holt smůlu,” říkal jsem si v tu chvíli při čtení komentářů. Nyní ale můžu říci, že o smůle to evidentně není. Ač jsem se totiž v posledních třech dnech staral o AirTagy skutečně extrémně opatrně (nosil jsem je například neustále po jednom v prázdných kapsách či rovnou v ruce, aby s ničím ostrým nepřišly do kontaktu), na dvou testovaných kouscích ze dvou lze vidět rýhy. Nejsou sice nikterak velké a ve výsledku ani výrazné, na nerezu si jich ale zkrátka všimnout jde.

Vzhledem k tomu, jak poctivě jsem se o AirTagy staral a tedy i k tomu, že je musely takto v kapsách “dorasovat” skutečně drobná smítka, která se dostanou do kapsy naprosto každému, si kladu otázku, zda má vlastně ze strany Applu vůbec smysl prodávat klíčenku pro klíče. Ty totiž AirTagy zcela určitě poškrábou okamžitě a jejich líbivý vzhled bude ten tam. Totéž v bledě modrém pak platí i o poutku na tašky, která též AirTagy zepředu ani zezadu nechrání a tudíž bude stačit jedna dobře mířená rána do zipu a bezchybný nerezový povrch bude rázem poskvrněn škrábancem. Pokud tedy chcete své AirTagy udržet co nejdéle v dokonalém stavu, rozhodně doporučuji pro ně sehnat klíčenku či poutko, které je bude chránit ze všech stran. Jinak se totiž škrábancům nemáte šanci vyhnout.