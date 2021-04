Naše první dojmy z lokalizátoru Apple AirTag

První dojmy z lokalizátoru Apple AirTag píšu doslova pár minut poté, co jsem jej dostal do rukou, rozbalil jej a začal si s ním hrát. V následujících řádcích proto neočekávejte žádné větší testy či cokoliv podobného, nýbrž jen to, jak na fanouška Applu působí po pár minutách novinka, která do portfolia kalifornského giganta zamířila poprvé až letos a která jde označit za de facto první gadget z jeho dílny.

Na svých klíčích nosím konkurenční lokalizátor již poměrně dlouho a byť nenabízí samozřejmě integraci do Najít, dokázal jsem si vcelku dobře představit, co vlastně od AirTagu v tomto směru očekávat. Nejvíce zvědavý jsem tak byl popravdě na jeho design a celkové zpracování, protože zajímavých produktů z dílny Applu v podobné cenové relaci je s trochou nadsázky jako šafránu. A abych byl upřímný, má poměrně velká očekávání AirTag splnil na jedničku s hvězdičkou. Z hlediska designu se totiž jedná o skutečně krásný produkt, který zkrátka chcete mít na klíčích či batohu i jako přívěšek, natož gadget, který jej dokáže trackovat a zobrazovat v Najít. Bílá v kombinaci se stříbrným nerezem mu totiž zkrátka sluší a totéž v bledě modrém lze říci i o tvaru jeho těla. Lesklá povrchová úprava je nicméně už po pár minutách doslova magnetem na otisky či nejrůznější šmouhy, s jejichž leštěním si tedy užijete do budoucna své. Jak na tom je AirTag s odolností pak říci zatím nemůžu – poškrábat jej totiž za pár minut hraní si s ním v ruce snad ani nešlo.

V kombinaci s originálními koženými poutky z dílny Applu v sedlově hnědé variantě působí AirTagy jednak velmi elegantně a jednak i poměrně bytelně. Klíčenky je totiž obepínají poměrně výrazně, díky čemuž dodávají jejich hranám solidní pancíř. Jasně, o nějaký ten gram vaše klíče ztěžknou, ale o nic extrémního se v žádném případě nejedná. Rozměrově jsou navíc AirTagy v kombinaci s originálními klíčenkami velmi skladné a v kapse vám tak vadit nebudou, nevadí-li vám v ní v současnosti ani klíče.

Spárování s iPhonem je extrémně jednoduché a to jak v případě modelů bez U1, tak i těch s ním. Jelikož mám k dispozici konkrétně 4pack, jeden AirTag jsem napojil na iPhone XS a druhý na iPhone 11, abych měl co možná nejlepší porovnání „ze dvou světů“. K oběma telefonům se lokalizátor připojil naprosto bez problému do pár vteřin a dalších pár vteřin pak zabralo jeho „donastavení“ ve formě navolení si předmětu, který má trackovat. Jakmile bylo hotovo, AirTag mi už svítil v Najít na obou telefonech (tedy samozřejmě na každém ten, který byl spárován s jeho Apple ID) a to pod ikonou předmětu, kterou jste pro něj nastavili coby „trackovací cíl“.

Zatímco u iPhonů bez U1 – tedy v mém případě u modelu XS – si musíte vystačit jen se zobrazováním polohy AirTagu na velké mapě v Najít a tedy nejste schopni jej lokalizovat úplně jednoduše, na iPhonu 11 s U1 se můžete spolehnout na rozhraní, které vás k němu dovede s přesností na centimetry. Zde je nicméně potřeba říci, že po prvních testech se mi zdá dosah U1 při hledání přes toto rozhraní skutečně velmi krátký – řádově 8 až 10 metrů. Testoval jsem jej ale ve starém domě s relativně tlustými zdmi, takže bych zatím nerad dělal ukvapené závěry. Pokud ale bude dosah lokalizátoru podobný i na volném prostranství, žádná sláva to v mých očích nebude. Na druhou stranu, osobně se řadím spíš do té skupiny, která lokalizátor využije hlavně ke zjištění hrubé polohy předmětu, nežli abych chodil po bytě a hledal jej s přesností na centimetry.

Kdybych tedy měl lokalizátor Apple AirTag po pár minutách testování v krátkosti zhodnotit, hodnotil bych jej velmi kladně. Designově se mi skutečně líbí, z hlediska zpracování mu taktéž nelze nic vytknout, v aplikaci Najít se chová přesně tak, jak má a díky U1 jej jste schopni s kompatibilními iPhony najít velmi přesně. Jako kaňku zatím vnímám tedy jen malý dosah ve vyhledávacím rozhraní, ale jak jsem psal výše, na ten si musím ještě více posvítit i v jiném prostředí.