Unboxing a první dojmy z kožené klíčenky pro Apple AirTag v podání LsA

Úderem dnešní 8. hodiny ranní odstartovaly v České republice oficiálně prodeje prvního lokalizátoru z dílny Applu ve formě AirTagu spolu s celou řadou příslušenství pro něj. A právě na jeden jeho doplněk se v následujících řádcích podíváme. Kromě samotného lokalizátoru se nám totiž do redakce podařila získat i červená nebo chcete-li (PRODUCT)RED klíčenka vyrobená z kůže, která si rozhodně krátké představení v následujících řádcích zaslouží.

Fotogalerie Apple Leather Key Ring Apple Key Ring AirTag Key ring Apple klicenka +7 Fotek Klicenka airtag Apple klicenka pro Airtag AirTag klicenka Klicenka od Apple Apple klicenka airtag Klicenka na airtag Vstoupit do galerie

V balení klíčenky pro AirTag Apple absolutně neexperimentoval. Jako u veškerého ostatního koženého příslušenství totiž i zde vsadil na bílou vysouvací krabičku s vyobrazením produktu v ní na jejím víku a informační samolepkou na její spodní straně. Její otevření pak funguje dle očekávání na stejném principu jako v případě kožených pouzder pro iPhony. Klíčenka je v krabičce umístěna do tvrdého papíru s výlisem v jejím tvaru, díky čemuž v ní perfektně drží a nehrozí tak její poškození. Poměrně zajímavé je pak dle nás to, že na to, jak je samotná klíčenka malá, je její balení prostorově dost velké. Skoro by se až chtělo říci, že co Apple ušetřil z hlediska dopravy na menších krabičkách iPhonů a Apple Watch, to zdárně ztratí na možná až nesmyslně velkém balení příslušenství.

Fotogalerie Apple klicenka airtag Klicenka na airtag Apple klicenka pro Airtag AirTag klicenka +8 Fotek Klicenka od Apple Klicenka airtag Apple klicenka AirTag Key ring Key ring apple Apple Key Ring Apple Leather Key Ring Vstoupit do galerie

Co se týče zpracování klíčenky jako takové, to je na té nejvyšší možné úrovni. Kůže, ze které je vyrobena, je jak na pohled, tak na omak skutečně velmi kvalitní a příjemná, díky čemuž nehrozí, že by v kombinaci s ní povedený design AirTagu jakkoliv utrpěl – ba právě naopak. Velmi pevný je i horní patent, který slouží k zabezpečení lokalizátoru po vložení do klíčenky proti jeho vypadnutí. Po jeho „zacvaknutí“ totiž nic takového v žádném případě nehrozí. Co se pak týče kroužku sloužícího pro připnutí ke klíčům či k jinému předmětu, za povšimnutí na něm stojí obligátní nápis Designed in California, Assembled in China – tedy jinými slovy jablečná klasika, kterou naleznete téměř všude.