Apple AirTag: Nejčastější otázky a odpovědi

Kolem lokalizátoru AirTag koluje i přesto, že je na pultech obchodů už od minulého pátku, poměrně dost nejasností. A jelikož neutichají ani poté, co se se vám na spousty z nich snažíme odpovídat v našich komentářích, mailech či zprávách na Instagramu či Messengeru, rozhodli jsme se dát odpovědi na ty nejčastěji se opakující čtenářské otázky do souhrnného článku. V následujících řádcích tedy naleznete to, na co se nás ptáte nejvíce spolu s odpovědmi. Pokud by vás pak zajímaly jiné věci, ptejte se do komentářů. Pokusíme se vám na vše co nejlépe odpovědět.

Jak AirTag zjednodušeně funguje?

Velmi zjednodušeně by se dalo říci, že jako malý iPhone bez připojení k internetu či GPS. Ke své funkčnosti využívá síť stovek milionů Apple zařízení ve formě Najít, do které se dokáže velmi rychle přes „cizí“ Bluetooth iPhonu, iPadu či Macu připojit a přes něj zahlásit svou polohu. Ta se následně majiteli AirTagu objeví v jeho aplikaci Najít – to ale samozřejmě jen v případě, že je mimo dosah svého „mateřského“ iPhonu. Jakmile je totiž v jeho dosahu, využívá veškerá data z něj, díky čemuž je například aktualizace jeho polohy velmi rychlá, kdežto přes „cizí“ Bluetoothy se bavíme o prodlevách v řádu minut až hodin.

Je AirTag vodotěsný?

Není vodotěsný, ale „jen“ voděodolný – konkrétně podle normy IP67. Vydržet by tedy měl bez problému půlhodinové ponoření do metrové hloubky. Samozřejmostí je pak u něj odolnost proti polití, postříkání či prachu, byť ve všech případech časem a běžným opotřebením klesá.

Má AirTag vyměnitelnou baterii?

Ano, AirTag disponuje vyměnitelnou knoflíkovou baterií CR2032, která by mu měla dodat energii zhruba na jednoletý provoz. Co se týče její výměny, ta je naprosto jednoduchá – stačí totiž leštěná nerezová záda stlačit dovnitř a následně jimi pootočit do strany. Takto se uvolní a uživatele „pustí“ přímo k baterii. Vzhledem ke kluzkým zádům však doporučujeme baterie vyměňovat s čistýma rukama a celkově bez čehokoliv na nich, co by mohlo způsobovat prokluzování.

Lze AirTag využít ke špionáží/sledování lidí?

Jak se to vezme. Technicky jej ke sledování lidí využít lze, ale má to několik velkých ale. Tím prvním je antisledovací ochrana, kterou AirTag disponuje a která funguje například tak, že pokud sledovaný vlastní iPhone, využije jeho polohu přes Najít jen jednou za dlouhou dobu, čímž de facto znemožní jeho trackování. Nemá-li pak uživatel iPhone, je jeho sledování závislé na tom, aby potkával jiné lidi s iPhony, jejichž polohu AirTag využije. Sledování lidí přes AirTag je tedy extrémně krkolomné a dle našeho testování víceméně nevyužitelné. Například se sledováním polohy iPhonu rodinného příslušníka přes Najít se to absolutně nedá srovnat.

Sluší se rovněž podotknout, že pokud se někoho pokusíte AirTagem sledovat, dotyčnému dojde dříve či později (zpravidla ve chvíli, kdy se vrátí domů či na jiné pro něj důležité místo, na kterém se zdržuje často) na jeho iPhone notifikace o tom, že jej zřejmě AirTagem sledujete. Majitelé Androidu pak mohou na podobnou vychytávku zapomenout.

Jaký má AirTag dosah?

Z našich testů víme, že v exteriéru se jedná o zhruba 25 až 30 metrů. V interiéru pak hodně záleží na jeho řešení. My se dostali například na zhruba 15 metrů ve starším rodinném domě s širokými zdmi.

Můžu spárovat jeden AirTag s více Apple ID?

To bohužel nelze. Každý AirTag lze spojit jen s jedním Apple ID. V tuto chvíli jej tedy de facto nelze využít na sdílené věci – tedy minimálně v případě, že byste chtěli sledovat jeho polohu přes Najít ve více lidech.

Můžu mít více AirTagů pod jedním Apple ID?

Ano, to lze bez problému. Spárovací postup je vždy stejný.

Kolik maximálně AirTagů můžu mít pod jedním Apple ID.

Na jedno Apple ID lze napárovat maximálně 16 lokalizátorů AirTag.

Můžu AirTagy ze čtyřbalení spárovat s více Apple ID, nebo musím všechny čtyři spárovat s jedním?

AirTagy prodávané ve čtyřbalení lze samozřejmě spárovat se čtyřmi různými iPhony. Čtyřbalení má tedy jediný účel – ušetřit vám peníze. Klidně je tedy můžete rozdat po rodině či přátelích, spárovat jim s jejich iPhony půjdou.

Je někde uložená poslední poloha AirTagu?

Veškeré informace o poloze naleznete v aplikaci Najít, kde je samozřejmě i záznam poslední polohy lokalizátoru spolu s časem, ve který byla zaznamenána. Je tu však jedno velké ale. Poslední zobrazená poloha v aplikaci se totiž nemusí rovnat poloze, kde jste s AirTagem ztratili Bluetooth spojení. Z našich dosavadních testů však lze říci, že se většinou poslední poloha poloze, ve které jste ztratili spojení, rovná.

Upozorní mě iPhone na odpojení AirTagu?

Bohužel, touto funkcí AirTag nedisponuje. Jelikož v něm však je nahraný firmware, který bude pravděpodobně aktualizovatelný, Apple jí může v budoucnu přidat.

Funguje AirTag s Apple Watch?

Bohužel, AirTagy s Apple Watch nefungují. Ve watchOS aplikaci Najít si lze totiž v současnosti zobrazit jen polohu lidí, nikoliv předmětů – a to jak Apple, tak non-Apple označených AirTagy.

Lze AirTag využít například jako tlačítko či spouštěč automatizací?

Nic takového s AirTagy dělat nelze.

Je AirTag viditelný pro kolemjdoucí s iPhony například přes notifikace a tak podobně?

Ne, pro kolemjdoucí, kteří vás někde jen v rychlosti minou, je AirTag neviditelný. Žádné upozornění jim na telefonu nevyskočí.

Co dělat, když AirTag ztratím?

V první řadě je nutné zaktivovat režim Ztraceno v aplikaci Najít, který vám zajistí notifikaci v případě, že se AirTag objeví ve službě Najít. Lidem, kteří ztracený AirTag objeví, se pak začne objevovat informační karta s vašimi údaji, které jim umožní vás kontaktovat a předmět s AirTagem vám tak navrátit. Jablíčkářům vyskočí tato infokarta po přiblížení jejich iPhonu ke ztracenému AirTagu.

Lze AirTag prozvonit?

Ano, prakticky stejným způsobem jako například iPhone vašeho rodinného příslušníka přidaného do rodinného sdílení. Je však potřeba, aby byl AirTag v dosahu vašeho Bluetooth.

Ukazuje AirTag svou polohu v reálném čase?

Pokud je v dosahu Bluetoothu jeho majitele, dá se o poloze v reálném čase +- hovořit. Jakmile jej však ztratíte nebo předmět s ním někomu zapůjčíte, dochází ke sledování jeho polohy v závislosti na tom, jak moc se setkává s jablíčkáři. Jeho poloha se tedy může obnovovat po pár desítkách minut, ale také po hodině či více.

Co se stane, když najde ztracený AirTag člověk s Androidem?

Pokud bude smartphone s Androidem disponovat NFC čtečkou, bude stačit jeho majiteli na AirTag poklepat a následně k němu přiložit telefon. Vyjet by měla stejná infokarta jako v případě jablíčkářů, která mu následně umožní kontaktovat majitele AirTagu o jeho nálezu.

Co vše lze s AirTagem sledovat?

Apple doporučuje primárně sledování předmětů typu peněženky, klíče, tašky, kola a tak podobně. AirTagy jsou nicméně využitelné třeba i pro sledování automobilů, zvířat či dětí, ale je samozřejmě potřeba počítat s tím, že vzhledem k tomu, že jejich polohu neukáží po odpojení od „mateřského“ Bluetooth v reálném čase, nejsou k jejich rychlému nalezení až tak využitelné.

Jak funguje precizní vyhledávání AirTagu?

K preciznímu vyhledávání AirTagu je využit čip U1, kterým disponuje. Aby bylo možné vyhledávání využít, je potřeba vlastnit iPhone se stejným čipem – jedná se konkrétně o modely 11 (Pro) a novější. Precizní vyhledávání lze zaktivovat přes aplikaci Najít, ve které stačí zvolit hledaný předmět a Vyhledávání.

Jak prodat použitý AirTag?

Stejně jako každý jiný Apple produkt, i AirTag jde resetovat a tím jej tak de facto připravit k prodeji. Nejprve je nutné AirTag odebrat z vašeho iPhonu, což učiníte přes aplikaci Najít – Předměty – vámi zvolený AirTag – Odstranit položku. Jakmile tak učiníte, je AirTag odstraněný z vašeho Apple ID. Ještě, než ho pošlete o dům dál je však dobré provést i jeho reset. Ten provedete následovně:

Zatlačíte na záda z oceli, pootočíte jimi proti směru hodinových ručiček a tím je odepnete a získáte přístup k baterii Vyjměte baterii Vraťte zpět baterii a tlačte na ní, dokud se neozve zvuk Jakmile zvuk utichne, zopakujte celý úkon s vytažením baterie ještě čtyřikrát – tedy nakonec byste měli zvuk slyšet dohromady pětkrát Po pátém skončení zvuku vraťte zadní kryt na AirTag a zatlačte na něj, dokud se neozve zvuk Jakmile zvuk skončí, už jen “zacvakněte” záda k tělu a reset je hotový.