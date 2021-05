Jde pomocí AirTagu sledovat auto? Vyzkoušeli jsme to a výsledky jsou více než dobré!

Sledování vozidel pomocí GPS je dnes již poměrně běžnou součástí našich životů, a kromě specializovaných firem, které vám namontují extra sledovací zařízení, nabízí čím dál tím více automobilek tovární řešení. Ať už se rozhodnete pro jedno nebo druhé řešení, vždy to chce nějaký ten zásah do vozidla a desítky tisíc korun. Sledování pomocí GPS je samozřejmě naprosto jiná liga než to, co umožňuje AirTag, ale ten stojí pár stovek korun a jeho baterie vydrží až rok neustálého provozu. Díky tomu jej můžete snadno dát i do levnějšího nebo staršího vozu, u kterého se vám nevyplatí investovat do profesionálních GPS řešení. Sami jsme vyzkoušeli, co AirTag dokáže.

Pod plato kufru své M4 Competition jsem umístil AirTag, který jsem schoval do lékárničky, kterou mám pod dnem kufru neustále a z auta ji samozřejmě tak jako každý nikdy nevyndávám. Zde přichází první a velmi zásadní výhoda AirTagu oproti GPS. Zatím co GPS je již velmi profláknuté a i když se společnosti snaží senzory ukrýt kamkoli to je jen trochu možné, dokonce i do míst jako je nádrž a tak podobně, je to něco, co zloději obzvlášť u prémiových vozidel hledají jako první a snaží se to blokovat nebo odstranit. AirTag oproti tomu lze umístit opravdu naprosto kamkoli. Není jej nutné připojit k autobaterii ani jej jinak napájet a můžete jej vložit pod koberec, pod víko kufru nebo jej dokonce například zasunout mezi sedák a opěrátko sedadla.

Vůz vyrazil z Bratislavy do Žiliny a já jsem jej začal pomocí AirTagu sledovat. Kamarád, který jej řídil nemá žádné Apple zařízení a na palubě nebylo žádné zařízení, které je schopné AirTag detekovat. Upřímně jsem čekal, že někde v Žilině by se mi mohl ukázat, ale to co následovalo mi celkem vyrazilo dech. Již během cesty se totiž AirTag několikrát přihlásil, a to přímo z dálnice. Pokud totiž jedete normální rychlostí okolo 130 km/h a okolo vás jede vozidlo podobnou rychlostí a pár vteřin trvá než jej vy nebo ono vás předjedete, stačí aby na jeho palubě byl někdo s iPhonem a AirTag dokáže zachytit!

Podotýkám, že byl AirTag pod dnem kufru vozu, a i přes to, že jelo vozidlo 130 km/h, tak jej z dalšího vozu dokázal někdo zachytit a AirTag mi řekl, že se aktuálně moje emčtyřka nachází na dálnici a zjistil jsem kam směřuje. Kdyby se jednalo o skutečného zloděje, již to mi dostatečně pomůže k tomu, abych se za vozidlem mohl vydat a jel jsme správným směrem nebo informoval policii. Na dálnici se AirTag přihlásil zhruba každých 20 kilometrů a já jsem tak měl poměrně dobrý přehled kudy vůz jede a kam směřuje. Vzhledem k tomu, že kamarád bydlí na vesnici v okolí Žiliny, zajel nejdřív na jedno ze sídlišť, kde jsmep ředpokládali, že bude počet lidí s iPhonem poměrně velký a AirTag by se zde mohl hlásit velmi spolehlivě. To se také stalo a jakmile vůz zastavil, během pár desítek vteřin jsem měl první informaci o tom, kde přesně stojí. Překvapení následovalo v době, kdy vůz dorazil na vesnici, kde je velmi malá hustota obyvatel. I zde došlo k okamžité detekci AirTagu a kdyby se jednalo o zloděje, mám aktuálně k dispozici jeho přesnou adresu.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

AirTag v žádném případě nelze brát jako profesionální zařízení pro sledování vašeho vozu, ovšem jako doplňkové řešení nebo jako věc, pomocí které zabezpečíte starší vůz se jedná o až překvapivě spolehlivou věc! Pokud totiž počítáme s tím, že nemáte nějaký sběratelský kousek, který by případný zloděj zavřel u sebe v garáži, pak vám někdo ukradne auto k tomu, aby s ním někdo jiný někde jinde jezdil. Jakmile jej zaparkuje na sídlišti, v obchodním centru nebo na parkovišti, máte velmi, ale skutečně velmi vysokou šanci na to, že v okolí bude někdo, kdo má iPhone a váš AirTag dokáže detekovat a vám dojde okamžitě informace o tom, kde se váš vůz nachází. Na závěr ještě jednou podotýkám, že AirTag nemá nic společného s profesionálním sledováním vozidel pomocí GPS a nelze jej tak chápat. Jedná se však o velmi zajímavou věc, jak můžete za pár stovek korun sledovat váš vůz.

Apple AirTag si můžete zakoupit přímo zde.