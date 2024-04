iPad Air 2024: Na tyhle vylepšení se můžete těšit!

V roce 2023 jsme se od Applu nedočkali žádné aktualizace jeho tabletů a zaměříme-li pozornost na iPad Air, od osvěžení uběhla ještě delší doba. Jeho poslední verzi cupertinský gigant představil v březnu 2022, takže se nyní ocitáme za hranicí dvou let a na aktualizaci už je nejvyšší čas. Naštěstí zvěsti naznačují, že nové iPady dorazí již velmi brzy. V tomto průvodci jsme shrnuli všechny dosavadní spekulace o nových modelech iPadu Air, přičemž jsou u této řady ve hře zajímavé změny.

Velikost a design

Apple plánuje další 10,9″ iPad Air, který se sice designově od toho současného nejspíš nijak významně lišit nebude, ale poprvé lze očekávat, že se nabídka z jednoho rozroste na dva modely. Stejně jako je tomu u řady iPadů Pro vydá pravděpodobně společnost iPad Air ve dvou velikostech, přičemž větší z nich bude mít úhlopříčku 12,9″.

Mnoho indicií ukazuje na to, že nadcházející modely iPadů Pro, jež patrně v květnu rovněž postoupí o generaci vpřed, budou mít tenčí rámečky kvůli přechodu na OLED displeje. Díky této technologii bude nový iPad Pro s větší obrazovkou tenčí o více než 1 mm a 11″ model se tomuto číslu velmi přiblíží.

Změny tloušťky iPadu Pro by měly být poměrně výrazné a odliší tak vzhledově obě řady. Uniklé rendery 12,9″ iPadu Air prozrazují, že by mohlo dojít k zakomponování přepracovaného zadního fotoaparátu s vyčnívajícím hrbolkem ve tvaru pilíře, podobně jako se to proslýchá u fotoaparátu iPhonu 16.

Jak již bylo řečeno, pro změny designu zatím nic nehovoří. Oba modely budou tedy podle všeho mít stejný displej od okraje k okraji s tenkými rámečky a hliníkové šasi s plochými zaoblenými hranami, které obepínají obrazovku. Apple ale pravděpodobně představí nové barevné varianty. V současnosti se iPad Air dodává v několika pastelových odstínech a s novou generací by firma mohla výběr osvěžit.

Displej

Dosavadní názory se k využití technologie OLED u iPadů Air nekloní. Tato tak bude omezena na řadu Pro, po které by ovšem 12,9″ iPad Air údajně mohl jako dědictví dostat do vínku mini-LED displej. Apple by tak jednoduše s ohledem na předpokládanou změnu použil panely v současnosti dodávané do největšího z aktuálně vyráběných modelů. To by pro uživatele znamenalo množství výhod, včetně vyšší úrovně jasu u HDR obsahu, hloubky černé a v neposlední řadě také snížení energetických nároků.

Přední fotoaparát

Množství momentálně dostupných informací svědčí u nových iPadů Air pro přemístění předního fotoaparátu, jež má být situován v horní části iPadu, je-li v orientaci na šířku, a nikoli na výšku, jak je tomu nyní. To je mnohem vhodnější například pro hovory FaceTime, zejména v kombinaci s klávesnicí.

Čip M3

Od doby nástupu M1, používá Apple v modelech iPad Air a iPad Pro čipy této řady. Pro kterou z nabízejících se možností v podobě M2 a M3 se v Cupertinu rozhodnou, není zcela jasné. Argumentem pro M2 je však skutečnost, že by to pro společnost mohlo představovat způsob, jak více odlišit iPad Air od iPadu Pro, a navíc by to snížilo náklady, neboť je výroba třínanometrových čipů M3 dražší než u předchůdce.

Ovšem i za předpokladu, že zvítězí M2 z roku 2022, přinese to zvýšení rychlosti a energetické účinnosti, jen bude nárůst o poznání menší než u M3. Když se nad situací zamyslíme, dává zřejmě M2 pro firmu větší smysl.

Na druhou stranu, vezmeme-li v potaz důraz, který v poslední době Apple klade na gaming, loňský M3 je prvním čipem postaveným na 3nanometrové architektuře nové generace, jež by s osmijádrovým CPU, desetijádrovým GPU a podporou hardwarově akcelerovaného ray tracingu pro hry s lepší grafikou byl ideálním kandidátem. Počítače Apple s čipem M3 dokáží poskytnout herní zkušenost na úrovni konzolí, jako je tomu u titulů typu Death Stranding nebo Resident Evil, takže pokud by se iPad Air nakonec přece jen pyšnil čipem M3, můžeme se těšit na podobný požitek i u jablečných tabletů.

Bluetooth a Wi-Fi

Vzhledem k delší časové prodlevě chybí současnému iPadu Air některá obecná technologická vylepšení, která Apple do jiných zařízení již integroval. V tomto kontextu se jeví jako logický krok povýšení na Bluetooth ve verzi 5.3, jež přináší spolehlivější připojení k příslušenství a také lepší energetickou účinnost pro delší výdrž baterie. Podobný scénář lze aplikovat též na Wi-Fi 6E, což umožní novým modelům iPad Air připojit se k rychlejším sítím.

iPad Air versus iPad Pro

Co bude odlišovat iPad Air od iPadu Pro? Podle všeho bude jedním z hlavních rozlišovacích faktorů především zmíněný typ displeje. Zatímco vyšší modely přejdou k OLED obrazovkám, ty nižší budou i nadále používat cenově dostupnější technologii LCD.

U iPadu Air Apple nepoužívá funkci Face ID a místo ní integruje Touch ID do tlačítka pro zapnutí. Toto řešení společnost patrně zachová, aby vyhradila biometrické ověření skrze rozpoznávání tváře jako prémiový prvek iPadu Pro.

Rozdíly ve výkonu nemusí být až tak významné, zejména pokud cupertinský gigant upřednostní čip M3, ovšem verze Pro by mohla být bohatší, pokud jde o kapacitu paměti. Naopak prozatím vše napovídá, že odlišnosti co do počtu objektivů, kdy je iPad Pro vybaven duálním fotoaparátem se širokoúhlým a ultraširokoúhlým objektivem, zatímco iPad Air má pouze jeden širokoúhlý, zůstanou zachovány.

Ceny

Cena současného 11″ iPadu Air začíná na 599 dolarech (u nás na 18 990 Kč) a stejnou startovací cenovku bude s největší pravděpodobností mít i nový model. U 12,9″ varianty by bylo v souladu s předchozí praxí stanovení ceny o 200 dolarů vyšší než u menšího příbuzného, pročež by mohla startovat na 799 dolarech, neboť před aktualizací většího z tabletů řady Pro pomocí mini-LED, byl mezi oběma velikostmi právě jmenovaný rozdíl 200 dolarů.

Zdá se, že Apple chce s iPadem Air nabídnout zákazníkům více možností v širším cenovém rozpětí. Zhruba za stejné peníze, za které lze pořídit 11″ iPad Pro, si tak zákazníci upřednostňující větší úhlopříčku budou moci místo něj vybrat větší 12,9″ iPad Air.

Datum vydání

Přes nejrůznější domněnky, jež zmiňují i jiné alternativy, se aktuálně nejvíce hovoří o termínu mezi 6. a 10. květnem, přičemž se k tomuto názoru kloní i jeden z nejspolehlivějších zdrojů – reportér Mark Gurman z agentury Bloomberg. Apple nejspíš nové iPady představí formou tiskové zprávy, podobně jak to nedávno učinil v případě MacBooků Air M3.