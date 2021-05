Jde přes AirTag někoho sledovat a jak funguje po odpojení od vašeho iPhonu? Vyzkoušeli jsme to

Jednou z nejčastějších otázek ohledně lokalizátoru AirTag minimálně v našich diskuzích je ta, zda lze skrze něj někoho sledovat a tím tak potenciálně ohrozit jeho bezpečnost. Odpověď na ní sice uvádí na svých stránkách i samotný Apple, dle kterého uživatele vlastnícího iPhone cizí AirTag v jeho blízkosti upozorní na to, že je jím sledován, ale jak přesně celý tento systém funguje se zatím na internetu příliš podrobně nedočtete. V uplynulých dvou dnech jsme se proto snažili přijít všem těmto otázkám a obecně záludnostem AirTagů na kloub. Jak tedy antisledovací systém lokalizátoru funguje a potažmo jak vůbec funguje lokalizátor jako takový poté, co se odpojí od Bluetoothu zařízení se stejným Apple ID?

Asi vás nepřekvapí, že suverénně nejlépe funguje AirTag ve chvíli, kdy jej máte přes Bluetooth připojený ke svému iPhonu. V takovém případě se totiž předměty spojené s ním pohybují po mapách v aplikaci Najít takřka v reálném čase – tedy přesněji s velmi malým zpožděním. Abych byl upřímný, věřil jsem a zároveň doufal, že podobně bude AirTag fungovat i v případě, že jej například někomu předám a on se “logne” na jeho Bluetooth a bude tak o sobě dávat nepřetržitě vědět. Nic takového se však neděje, jelikož – jak psal kolega Roman ve včerejším článku – poloha AirTagu po odpojení od vašeho Bluetooth se v Najít aktualizuje co několik minut a to dle všeho zejména v závislosti na hustotě uživatelů Applu kolem něj. Počítat zároveň nejde s tím, že budete polohu AirTagu sledovat v reálném čase přes stále jedno a to samé zařízení, jelikož v takovém případě byste de facto sledovali daného jedince, proti čemuž Apple bojuje právě přes antisledovací systém.

Abych byl upřímný, ten se snažím stále pochopit, takže následující řádky nevnímejte vyloženě jako 100% popis funkčnosti, ale spíše jako mé prozatím nabyté zkušenosti z posledních desítek hodin. Je možné, že v následujících dnech vypozoruji u lokalizátoru něco nového a svůj finální pohled do recenze tak ještě oproti tomu dnešnímu pozměním. V současnosti bych však popsal antisledovací systém jako něco, co je skutečně založeno na ignoraci cizího iPhonu, který je dlouhodobě blízko AirTagu. To jinými slovy znamená, že váš AirTag využije ke svému určení polohy v Najít cizí iPhone osoby, kterou chcete potenciálně sledovat, jen jednou, aby potenciálnímu sledování zabránil.

Aby tedy byla poloha AirTagu po nějaké době opět zaznamenána do Najít, je potřeba, aby se sledovaný člověk setkal s někým, kdo má u sebe iPhone, jehož Bluetooth signál může AirTag využít. Právě proto píšu v předešlé větě neurčité slovní spojení “po nějaké době” – dle mého sledování totiž závisí zkrátka na tom, kdy někoho potkáte. Pokud se tak tedy stane co 20 minut, budete mít aktualizaci v Najít co těchto 20 minut. Pokud ale dotyčný nikoho nepotká déle (řádově třeba i přes hodinu, což se mi stalo), budete mít v Najít zkrátka hodinové časové okno.

Svou teorii opírám o test spočívající v zapůjčení AirTagu spárovaného s mým Apple ID mému bratrovi, který s ním vyrazil z našeho společného domu do lesa vzdáleného asi 2,5 kilometru. Přestože jsem si myslel, že budu moci sledovat jeho polohu skoro v reálném čase, což můžu dělat v Najít třeba u jeho telefonu či Apple Watch, AirTag mi jeho polohu zahlásil až ve chvíli, kdy byl na místě a již se na něm zdržoval asi hodinu a půl. Velmi zajímavé je pak to, že polohu zahlásil dle všeho poté, co se k bratrovi připojili další přátelé s iPhony, které byly zřejmě využity právě k lokaci AirTagu. Další zahlášení polohy mi pak dorazilo až ve chvíli, kdy dorazil zpět domů a tedy na místo, kde již byl AirTag schopný se připojit zpět k mému Bluetooth.

Antisledovací notifikace fungují, ale …

V rámci našeho testování jsem se samozřejmě snažil otestovat i notifikace na sledování, které se mají na iPhonech objevovat v případě, že je poblíž cizí AirTag. Dopředu říkám, že i ty musím ještě blíže prozkoumat, jelikož jsem zatím jejich funkčnost nepochopil zcela naplno. V prvním testu, který spočíval v tom, že jsem si s sebou na procházku vzal AirTag s cizím Apple ID, a pohyboval jsem se od jeho majitele v perimetru zhruba 1,5 km po dobu asi 45 minut se mi totiž na telefonu žádné upozornění neobjevilo. Když jsme však de facto tentýž test provedli znovu s bratrem, kterému jsem půjčil na procházku můj AirTag (samozřejmě na tutéž procházku, o které píšu výše), notifikace mu po zhruba dvou hodinách s cizím lokalizátorem v kapse došla.

Je však potřeba podotknout, že došla až ve chvíli, kdy se navrátil domů, což ve mě vzbuzuje dojem, že vás iPhone upozorní na cizí lokalizátor buď po uplynulí určitého času, čímž eliminuje například falešné poplachy v hromadných dopravních prostředcích způsobovaných například zapomenutými zavazadly v blízkosti cestujících, nebo až ve chvíli, kdy se navrátíte na adresu svého bydliště, kterou iPhone samozřejmě zná díky fakturačním adresám na služby, polohovým službám a tak dále. Jak notifikace upozorňující na možné sledování vypadá se pak můžete podívat v galerii vedle tohoto odstavce s tím, že v ní můžete vidět i místa, na kterých se měl AirTag “zalogovat” do sítě Najít (byť zřejmě přes bratrův telefon, kvůli čemuž jsem jej neviděl).

V globálu by se tedy dalo říci, že ano, přes AirTag lze někdo sledovat, ale sledování bude extrémně pofidérní, protože v Najít uvidíte jeho polohu v závislosti na tom, s kým a jak často se potká. S trochou nadsázky by se tak dalo říci, že jeho polohu budete získávat díky poloze dalších cizích lidí, kteří nevědomky určí, jak (ne)bezpečné vaše sledování bude.

Gadget jednoduchý na pochopení nečekejte

Abych byl upřímný, když Apple AirTag světu představil, ani ve snu by mě nenapadlo, kolik zábavy ve formě nejrůznějších testů si s ním nakonec užiji. Produkt se totiž jevil jako extrémně jednoduchý, což sice ve své podstatě je, ale i tak člověku trvá, než jej dokáže komplexně pochopit a díky tomu se jej i naučí využívat na maximum. Zda je to správně či nikoliv si zatím netroufám říci. Věřím ale, že následujících pár dní testů AirTagu pro účely recenze mi finální verdikt do úst už přinesou.