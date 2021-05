Otestovali jsme, jaký dosah má Apple AirTag připojený k jeho „mateřskému“ iPhonu

Lokalizátor AirTag sice funguje velmi slušně i bez přímého propojení s iPhone, jelikož využívá ke své lokalizaci síť Najít propojující stovky milionů Apple produktů po celém světě, některé funkce však zkrátka bez přímého připojení nezaktivujete. Řeč je například o spouštění zvukových upozornění, která slouží ke snadnému dohledání AirTagu ve vaší blízkosti, aktivaci detailního dohledávání přes U1 (s kompatibilními iPhony) a ve své podstatě i o sledování polohy AirTagu v reálném čase. V tom totiž zobrazuje Najít jeho polohu skutečně jen ve chvíli, kdy je spárován s “mateřským” iPhone. Apple však nikde neuvádí, jaký dosah lokalizátory z jeho dílny vlastně mají. Přesně na to jsme se proto zaměřili v jednom z našich dalších testů.

Ke spojení AirTagu s iPhonem využívá Apple primárně Bluetooth. V technických specifikacích svého lokalizátoru však bohužel neuvádí, o jakou verzi se jedná, kvůli čemuž tak nelze teoreticky říci, čeho by měl být z hlediska vzdálenosti připojení dosáhnout. V uplynulých dvou dnech jsem nicméně AirTagy testům dosahu podrobil a byl z nich popravdě vcelku překvapený. Jedná se totiž sice o hezká čísla, na druhou stranu však rozhodně ne o nějaké extrémy. Je však třeba pamatovat na to, do jak malého těla Apple Bluetooth modul musel ukrýt a tedy brát v potaz to, že je jeho dosah touto skutečností velmi pravděpodobně ovlivně.

Fotogalerie Apple AirTag LsA 2 Apple AirTag LsA 3 Apple AirTag LsA 1 Apple AirTag LsA 7 +8 Fotek Apple AirTag LsA 8 Apple AirTag LsA 9 Apple AirTag LsA 11 Apple AirTag LsA 14 Apple AirTag LsA 22 Kozene pouzko AirTag LsA 10 Kozene pouzko AirTag LsA 11 Vstoupit do galerie

Dle mého testování je dosah AirTagů v exteriéru zhruba 25 až 30 metrů v závislosti na terénu. Jakmile tuto vzdálenost překročíte, k AirTagu se již nelze „na přímo“ připojit a například na něm přehrát zvuk pro vyhledávání. Co se pak týče jeho poslední polohy zaznamenané v Najít, ta je logicky přesně na tom místě, kde dojde ke ztrátě signálu. Pokud by vás zajímal signál v interiéru, ten se mi podařil ztratit zhruba na vzdálenost 15 metrů přes čtyři tlusté (asi půlmetrové) stropy a zdi – test jsem totiž prováděl ve starším rodinném domě. I v tomto případě se tedy nejedná o špatný výsledek, byť delší dosah by samozřejmě stejně jako v případě testu v exteriéru potěšil. Jen pro představu – Bluetooth 5.0 nabízí teoretický dosah v exteriéru 240 metrů, v interiéru pak 40 metrů. Realita ale samozřejmě bývá o poznání smutnější.