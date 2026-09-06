Do představení nové generace iPhone v čele s iPhone 18 Pro zbývají poslední desítky hodin a nelze se tak absolutně divit tomu, že natěšenost Apple uživatelů vrcholí. Všimnout si toho lze mimo jiné na sociálních sítích, které doslova zaplavují nejrůznější videa, která mají více či méně věrně zachycovat právě chystané novinky. Bez jakékoliv nadsázky se tak už dá nyní říci, že vzhled telefonů přestal být tajemstvím, protože je již prakticky 100% potvrzený. Celý svět včetně těch největších výrobců příslušenství totiž počítá s tím, že bude telefon vypadat tak, jak můžete vidět třeba na videích níže.
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Hlavní hvězdou videí je nepřekvapivě zejména červená barevná varianta iPhone 18 Pro, která má být podle dostupných informací i pro Apple hlavním marketingovým tahákem. Vedle ní si pak můžeme na jednom z videí výše, které je mimochodem z Ruska a tváří se, jako kdyby už měli ruští uživatelé k novým iPhone přístup, ještě světle modrou, černou a stříbrnou barevnou variantu. Nedávné zprávy o tom, že se letos dočkáme jen tří barevných variant, tedy dostávají opět určité trhliny a upřímně řečeno, i my v redakci bychom byli docela překvapení, kdyby se naplnily. Protože jen stěží si lze představit, že by Apple po letech odstřihl neutrální stříbrno-bílou variantu, kterou lze u lidí vidět opravdu často. Vše se ale samozřejmě oficiálně dozvíme už za pár dní, takže nemá smysl jakkoliv více předbíhat.
Vážená redakcia, to mi chcete povedať, že iPhone 18 Pro unikol zo štátu, kde sa používa azbuka ? Ešte to bude nakoniec balené v Rusku, kde je 30. balík sankcií ? Alebo to bude Ukrajina, kde prebieha vojna a tam ma Apple svoje logistické centrum ? Sa už zobuďte s týmto bulvárom, nie ste žiaden magazín o Apple, ale len amatéri, ktorí len tápajú každoročne o novinkách a dáte za deň tri rôzne ceny produktov ako včera o iPhone ultra, namiesto technologických noviniek. Otrasné celé LSA
Běž si tam řešit Fica a nestarej se do takových věcí. Všichni máte vlaječky Ruska v hlavě.