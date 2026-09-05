Tohle vám o víkendu nedá spát. Netflix odhaluje mrazivá svědectví i osudové příběhy

I v tomto týdnu se Netflix může pochlubit nějakými novinkami. Pojďme se na ně podívat.
Rozervaná láskou
Za časů mexické revoluce si Emilia Sauriová snaží splnit velký sen a stát se lékařkou. Při hledání lásky, smyslu života a nezávislosti ale porušuje společenské zvyklosti. Sedmidílný seriál
Fito Páez: Celý svět v jedné písni
Tenhle dokument z bezprostřední blízkosti sleduje slavného argentinského rockera Fita Páeze, který se přitom zamyslí nad tématy jako život, láska a hudba.
Leanne (série 2)
Máma z amerického Jihu se v životě nevzdává, a když jí manžel odejde za jinou, začne prostě znovu. Opřít se přitom může o milující, ale dost nekorektní rodinu. Druhá série dostává do vínku 10 epizod.
Zlomové okamžiky: Generace 11. září
Jak vlastně útoky z 11. září utvářely celou generaci? V tomhle dokumentu po čtvrtstoletí promluví očití svědci o onom osudovém dni i všem, co následovalo.