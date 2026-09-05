Unikla první fotka LEGO Astro Bot! Nejspíš jej dostanete zdarma k nové stavebnici PlayStation 1

LEGO ve čtvrtek oficiálně odhalilo dlouho očekávaný model původního PlayStationu 1 a zdá se, že tím novinky spojené s touto herní legendou ani zdaleka nekončí. Na internet se totiž nyní dostala vůbec první fotografie připravovaného LEGO Astro Bot s označením 40899, o kterém se v zákulisí mluví už několik týdnů. A pokud se původní informace potvrdí, půjde o dárek k nákupu právě nového LEGO PlayStation.
První fotografie se údajně objevila v marketingových materiálech souvisejících právě s nově představeným PlayStation 1 setem, přičemž ukazuje Astro Bota v celé jeho kráse. A jak se zdá, nejde přitom o žádnou miniaturní postavičku, ba právě naopak LEGO zřejmě zvolilo klasickou sestavitelnou figurku, která poměrně věrně kopíruje vzhled herního hrdiny. Nechybí tedy velká černá plocha obličeje s modrýma očima, bílo-modré tělo, charakteristická anténka ani průhledné modré prvky pod nohama znázorňující trysky. Celá figurka navíc stojí na černém podstavci doplněném destičkou s nápisem Astro Bot, takže působí vyloženě jako výstavní model.
A právě velikost celé stavebnice je možná tím největším překvapením. Pokud má LEGO Astro Bot skutečně fungovat jako dárek k nákupu, rozhodně nepůsobí jako jeden z klasických drobných bonusů, které LEGO čas od času přihodí k objednávce. Naopak tento set vypadá jako poměrně plnohodnotný model, který bych si bez problémů dokázal představit i v běžném prodeji. Je ale pravda, že třeba k setům Harry Potter rozdávalo LEGO v minulosti též dárkové sety poměrně velkých rozměrů například ve formě Komnaty nejvyšší potřeby. Dost možná se tedy nyní historie zopakuje.
Fotogalerie
Zdarma k LEGO PlayStation?
Právě to, zda bude Astro Bot skutečně zdarma, ale v posledních týdnech v LEGO komunitě celkem rezonuje. Původní úniky totiž hovořily o tom, že Astro Bot bude od 1. října rozdáván jako dárek k nákupu LEGO PlayStation. Stejnou informaci jsme ostatně mohli slyšet i z řady dřívějších úniků souvisejících s blížícím se odhalení LEGO PlayStationu. Později se však objevily protichůdné informace, podle kterých LEGO mohlo své plány změnit a Astro Bot nakonec nabídnout jako samostatně prodávanou stavebnici.
Nově zveřejněná fotografie nicméně variantě dárku k nákupu opět docela nahrává. Astro Bot je na ní totiž vystaven přímo vedle LEGO PlayStation, což minimálně naznačuje, že obě stavebnice jsou spolu úzce propojené. Stoprocentní potvrzení to ale zatím není a LEGO ve své oficiální tiskové zprávě k PlayStation žádný Astro Bot bonus nezmiňuje. Na oficiálních stránkách LEGO pak též není o Astro Botovi ani zmínka, což ale nepřekvapí vzhledem k tomu, že má set zamířit do prodeje až 1. října a navíc když nyní běží velká Harry Potter akce.
Co se pak týče samotného LEGO setu PlayStation 1, ten nabídne 1911 dílků, téměř skutečnou velikost původní konzole, klasický ovladač, funkční tlačítka Power a Open a uvnitř ukrytá dioramata inspirovaná Gran Turismo a Ape Escape. Pro členy LEGO Insiders bude dostupný od 1. října, zatímco běžný prodej začne 4. října za 159,99 eura. Pokud k němu navíc LEGO skutečně přihodí takto velkou figurku Astro Bot zdarma, bude to podle mě hodně povedený bonus. Spojení je navíc symbolické – na jedné straně stojí konzole, která odstartovala éru PlayStation, a vedle ní jedna z nejvýraznějších současných postav této značky. Teď už tedy zbývá jen počkat, zda LEGO potvrdí Astro Bot jako dárek k nákupu, nebo si jej nakonec budeme muset koupit samostatně.