iOS 27 obsahuje funkci, na kterou jsem čekal roky. Pro technologického fanouška je totiž jako stvořená

Zatímco v předešlých letech jsem tak nějak měl vždy jasno v tom, jaký iPhone je pro mě ten pravý, když loni na podzim Apple ukázal iPhone 17 Pro a iPhone Air, dostal mě do úzkých. Oba modely totiž mají něco do sebe a zároveň je každý v něčem unikátní, takže rozhodování, zda je pro mě lepší ten nebo onen model může být pro leckoho opravdu těžké. Do budoucna to navíc nejspíš nebude jiné vzhledem k tomu, že Apple nejspíš stále počítá s řadou Air, ale hlavně brzy představí svůj první ohebný iPhone Ultra, který bude sice nejspíš opravdu super, nicméně ne ve všech směrech a pro všechny příležitosti. Ostatně, už jen absence teleobjektivu z něj dělá z hlediska focení „telefon druhé kategorie“. O to víc mě těší, že Apple skryl do iOS 27 novinku, která sice leckoho nechá zcela chladným, avšak pro technologické nadšence jde o naprosté požehnání.
Řeč je konkrétně o funkci iPhone Handoff, která zjednodušeně řečeno umožní používat jedno telefonní číslo ve dvou modelech iPhone. Super je pak to, že by vše mělo fungovat víceméně bez jakéhokoliv složitějšího uživatelského zásahu, protože jakmile se číslo jednou rozdvojí, má být následně iPhone schopen zjistit, zda je (či není) zrovna používán a na základě toho upravit své fungování. Jinými slovy pozná, že používáte právě ho a na základě toho začne fungovat jako plnohodnotný telefon, zatímco zařízení, které používat nebudete, bude zřejmě uspané.
Funkci sice musí na své straně podporovat nejen Apple, ale i operátoři, nicméně podle dostupných informací se začíná objevovat třeba u beta testerů v Německu, kteří využívají operátora Deutsche Telekom. Právě to je ve výsledku solidním příslibem do budoucna i pro Českou republiku, jelikož pod Telekom spadá tuzemský T-Mobile a právě díky tomuto propojení jsme byli v minulosti svědky například toho, že bylo Česko jedno z prvních zemí, kde dostal iPhone XS coby tehdy první iPhone s eSIM její podporu. Osobně proto věřím tomu, že se v Česku podpory této funkce dočkáme relativně brzy.
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A pokud se tak skutečně stane, troufám si říci, že pro technologické fanoušky, ale i pro spousty normálních lidí může jít ve výsledku o zcela zásadní změnu v tom, jak jsou zvyklí používat svůj mobilní telefon. Představte si třeba situaci, kdy pracujete někde v prašném prostředí a tedy u sebe nechcete mít svůj drahý iPhone 18 Pro Max, a tak jednoduše na stejném čísle využijete iPhone starší a levnější, kterého vám nebude tolik líto a který vás přitom udrží v kontaktu se světem. Osobně si pak dokážu představit kombinované využití právě iPhone Air a 17 Pro, kdy bych si Air bral s sebou třeba na rychlé vyřizování věcí na úřadech a tak podobně nebo obecně, když bych s sebou nepotřeboval „cihlu“, ale něco elegantnějšího, zatímco 17 Pro bych vzal s sebou, když bych třeba chtěl hodně fotit a tak podobně.
Do budoucna pak bude mít tato funkce extrémní smysl právě v souvislosti s prvním ohebným iPhone Ultra, který bude bezesporu poměrně specifické zařízení, se kterým si třeba úplně na horské túře hrát asi nechcete. Proto bude bezva ho nechat doma a vzít si s sebou třeba právě iPhone řady Pro s prvotřídním foťákem a vysokou odolností, který náročnost vaší túry zvládne lépe.
Jasně, uznávám, že využívání dvou telefonů je svým způsobem dost drahý rozmar, který není pro každého a samozřejmě nebude každému dávat smysl. Myslím si ale, že si tato funkce své fanoušky rozhodně najde a sám si upřímně dokážu představit, že v tomto režimu dříve či později také „pojedu“. Protože chytit iPhone Air do ruky je pro mě i po roce, co mi leží na stole, stále neskutečně kouzelné, ale zároveň frustrující vzhledem k tomu, že vím, že mě v některých věcech jeho omezení chtě nechtě limitují. A když Apple nabízí podobnou funkci i u Apple Watch (byť tedy ve smyslu, že můžete mít k telefonu připojeno více modelů a mezi nimi jen „přehazovat“), proč si totéž neužít i u iPhone a nezvýšit si tak svůj komfort.