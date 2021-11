Sklo v hlavní roli: Apple přemýšlí nad celoskleněnými iPhony, Apple Watch či Macy

Sklo hraje u produktů Applu již řadu let velmi důležitou roli a to i přesto, že se od něj kalifornský gigant v minulosti na pár let poměrně výrazně vzdálil. Nyní jej však již opět na své iPhony ve velkém používá a jak se zdá, přestat s tím zatím nehodlá – ba právě naopak. Nedávno si totiž zaregistroval patenty, podle kterých bychom se mohli v budoucnu dočkat celoskleněných iPhonů, Apple Watch, Maců a zřejmě i dalších produktů.

Ačkoliv je patentová přihláška jako již tradičně psána relativně zmatenou a abstraktní formou, zdá se, že nasazení skla by ve výsledku uživatelům a vlastně ani Applu nepřineslo nic navíc oproti nynější kombinaci skla a kovu. Kalifornský gigant sice píše v patentu o tom, že je sklo lépe přizpůsobitelné, ale je poměrně nepravděpodobné, že by se již blížil situaci, kdy jeho dodavatelé zkrátka již nejsou schopni vyslyšet jeho požadavky a komponenty vytvářet tak, jak je potřeba. Ze strany Applu by se tak jednalo spíše o designové řešení, kterým by rád zaujal svět.

Ačkoliv vypadá patent na první pohled velmi zajímavě, je třeba brát v potaz to, že podobných myšlenek si Apple každoročně registruje extrémní množství a jen hrstka z nich nakonec spatří světlo světa. Rozhodně se tedy nedá říci, kdy bychom se mohli celoskleněných Apple produktů dočkat, jelikož není vůbec jasné, zda se tak vlastně stane. Vše ukáže ve výsledku až čas, kterého má ale Apple na rozdávání.