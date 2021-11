Apple zřejmě pracuje na vlastním dronu

Od Applu bychom si v blízké budoucnosti nemuseli kupovat jen mobily, tablety, počítače či sluchátka, ale taktéž drony. Vyplývá to alespoň z celé řady patentových přihlášek podaných v několika předešlých měsících a to navíc poměrně zajímavým stylem, ze kterého vyplývá, že se Apple snažil jejich existenci “ututlat”.

Registrace patentů je pro Apple do jisté míry problematická. Velmi často se totiž dostávají díky veřejným databázím do rukou jeho fanoušků, kvůli čemuž jsou tak veškeré snahy o utajení vývoje daného produktu ty tam. Pár es v rukávu, které s utajením pomáhají, však Apple přeci jen má. Jedním z nich je požadavek na pozdější zveřejnění, které je však možné jen ve specifických případech, a druhé pak registrace patentu v jiné zemi než v USA, čímž je solidně eliminováno riziko odhalení. A právě k vytažení druhého esa v rukávu se Apple v souvislosti s drony uchýlil. Patenty, které se kolem nich točí, si totiž zaregistroval už v loňském roce v Singapuru, takže se na světlo světa dostaly až nyní. A právě s ohledem registraci “ututlat” se zdá, že na nich pracuje i jinak než jen v teoretické rovině.

Patentové přihlášky Applu jsou jako již tradičně poměrně zmatečné a nelze z nich vyčíst nic moc konkrétního. Zdá se však, že se v nich Apple zabývá pokročilým párovacím systémem dronu s ovladačem a pokročilými možnostmi “přepárovávání” dronu z jednoho ovladače na druhý a to i za letu, čímž by si jej tak mohli uživatelé de facto předávat na dálku a tím by tak vymýtili nutnost přistání. Jediným omezením by tak rázem byla kapacita akumulátoru, která má přímý vliv na letovou dobu. Kdyby se však Applu podařily vyvinout technologie, které by byly extrémně energeticky úsporné a tedy by díky nim mohl dron strávit ve vzduchu daleko více času než kolik zvládá dnešní konkurence, mohl by s ním Apple udělat na tomto poli solidní revoluci. Vše ale ukáže samozřejmě až čas a snad první hmatatelné výsledky.