Recenze DJI Air 2S: Nejzábavnější věc, kterou jsem kdy testoval!

Už delší dobu jsem sem tam pokukoval po nějakém tom dronu. Přece jen se snažím léto trávit místo v kanceláři na cestách a občas se dostanu na místa, která bych si chtěl vyfotit nebo natočit i z jiného úhlu, než ze kterého je to běžně možné. Například mít fotku takového Passo Dello Stelvio, na které rád jezdím z vrchního pohledu je něco, co mě láká už pár let. Když letos DJI představil svůj nejnovější model DJI Air 2s, konečně jsem se odhodlal a sáhl po něm ve verzi DJI Air2S Fly More Combo. Hned na úvod bych rád řekl, že je to můj vůbec první dron a proto zde nenajdete nějaké odborné porovnání, ale upřímné dojmy z toho, co tento drobek dokáže a jak jsem s ním spokojený já jakožto úplný začátečník.

V rámci Fly More dostanete vše, co jen můžete k létání potřebovat a hned na úvod musím říct, že se tato varianta rozhodně vyplatí, a to jak finančně, tak i prakticky. V krabici totiž najdete pěknou neoprenovou tašku přes rameno, ve které je ukrytý samotný dron, ovladač a trojice baterií. Kromě toho je pak v balení také nabíječka, veškeré potřebné kabely, speciální nabíjecí podložka pro nabíjení všech tří baterií současně, sada čtyř ND filtrů a sady náhradních vrtulek. Po měsíci, co si s dronem opravdu intenzivně hraju jsem nenašel nic, co by bylo možné nebo potřebné dokoupit a nebylo to součástí tohoto Fly More balení. Najdete v něm totiž opravdu vše, co se vám může hodit a díky čemuž si užijete svůj dron nejpohodlněji jak jen to jde. Ještě než se vydáme do vzduchu, pojďme se podívat blíže na jednotlivé věci, které balení obsahuje.

Pokud jste stejně netrpěliví jako já, určitě oceníte, že začneme dronem. Ten je plně sestavený a jediné, co stačí, je sundat z něj pár nálepek, připevnit vrtulky kterých je v balení zhruba třikrát tolik než potřebujete a vložit jednu ze tří připravených baterií. Samotný dron má velmi malé rozměry a složený vám rozhodně zavazet nebude. Ostatně vždy jej budete pravděpodobně nosit v přiložené taštičce, do které se vejde včetně veškerého příslušenství, které jste k němu dostali. Rozložení dronu spočívá pouze v tom, že narovnáte čtveřici ramen, na kterých jsou umístěny vrtulky, a sundáte krytku gimbalu s kamerou. Vše tedy zvládnete bez problému v řádu jednotek vteřin. První, co vám při pohledu na DJI Air 2s přijde na mysl je velmi precizní zpracování, na které jste zvyklí například od Applu. Vše je uděláno velmi precizně a takříkajíc bytelně. Když například dron skládáte, můžete si všimnout kabelů, které vedou od motorku do těla dronu v rámci ramen, i ty jsou kompletně opletené. Vše tedy působí skutečně velmi dobře.

Druhou nejdůležitější součástí balení je dálkové ovládání dronu DJI, které funguje jednak jako vysílač a ovladač, a jednak také jako propojení mezi dronem a vašim iPhonem. Ovladač samotný totiž nemá žádný displej a při letu je nutné využívat váš iPhone s nainstalovanou aplikací DJI. První propojení dronu, ovladače a telefonu je extrémně snadné a spočívá skutečně jen ve zmáčknutí tlačítka pro zapnutí a instalaci aplikace, ke které se během recenze ještě dostaneme podrobněji. Ovladač samotný projíte s mobilním telefonem přes kabel a zasunete jej do speciálního držáku, který vám mobil drží spojený s ovladačem. Na displeji telefonu máte možnost provádět veškerá nastavení, ovládat některé funkce a hlavně pak vidíte to, co vidí váš dron. Pomocí ovladače pak kontrolujete pohyb dronu, máte možnost vyvolat funkci návratu domů, přepínat letové režimy, vyvolat možnost pomocí konfigurovatelného tlačítka Fn anebo ovládat natočení kamery, případně zapnout spoušť fotoaparátu. O ovladači platí to stejné, co o dronu – opět je to skvěle zpracovaný kousek elektroniky, který je na první pohled nejen kvalitní, ale také promyšlený.

Dosah, na který je možné dron ovládat je teoreticky až 12 kilometrů, prakticky to je však zhruba polovina, ovšem v zastavěné oblasti se může stát, že se dosah sníží i na jeden kilometr. Co se výšky týká, je možné s dronem vystoupat až 500 metrů. V rámci sportovního módu pak dokáže dron letět až rychlostí 65 km/h. Pamatujte však na to, že v rámci ČR platí legislativa, jenž od vás vyžaduje mimo jiné také přímý vizuální kontakt s dronem během letu. Létat dále než je cca pět kilometrů bych však nedoporučoval nejen kvůli tomu, že porušujete zákon, ale zejména pak kvůli tomu, že pokud neuposlechnete varování dronu, může začít foukat protivítr a baterie nebude mít dostatek energie na návrat. Ovladač má integrovanou baterii, která jej udrží v provozu až šest hodin. V rámci aplikace DJI si také můžete zapnout/vypnout možnost nabíjení vašeho iPhone přímo z baterie ovladače. Pokud tedy víte, že stejně nebudete létat déle než 90 minut na baterie, můžete si během létání nechat nabít svůj iPhone přímo z ovladače DJI a ten pak nabít společně s bateriemi.

Poslední věcí, kterou najdete v balení kromě ND filtrů jsou baterie a nabíjecí stanice, včetně adaptéru a všeho, co k nabíjení potřebujete. V rámci Combo balení najdete v krabici rovnou tři baterie. Všechny tři se vám vejdou spolu s dronem a ovladačem do přiložené tašky a můžete vyrazit létat až na dobu 90 minut. To udává samo DJI, realita je však taková, že záleží, jak moc dron vytěžujete, a to zejména co se rychlostí letu, stoupáním a tak dále týká. Pokud to nepřeháníte a létáte v cinesmooth módu a natáčíte videa, pak se skutečně dostanete na 30 minut letu na jednu baterii. Pokud divočíte, tak budete muset přistát po zhruba 25 až 27 minutách. Čas je to z mého pohledu zcela dostačující a po půl hodince přijde vhod na moment přistát, oddychnout si od soustředění, vyměnit baterku, protřepat ruce od ovladače a zahájit další let. Skutečně se mi většinou stalo, že jsem let ukončil sám, protože jsem si chtěl chvilku oddechnout nebo se zorientovat, co dál chci natáčet/fotit, než abych musel přistát kvůli docházející baterii. Pokud baterie nepoužíváte, přejdou samy do takzvaného režimu hibernace, ve kterém se vybíjí jen v rámci chemických procesů a to velmi, ale opravdu velmi pomalu. I po měsíci od nabití tak můžete vyrazit létat.

Co se mi na DJI strašně líbí a vzhledem k tomu, že je to můj první dron od nich a vlastně i první věc od nich, tak jsem to netušil, je neuvěřitelná praktičnost. Když například nabíjíte baterie, má nabíjecí adaptér také USB port, do kterého připojíte kabel pro nabíjení dálkového ovladače, díky čemuž je možné nabíjet vše, co potřebujete k létání současně z jedné zásuvky. Když si dokoupíte speciální redukci od DJI, můžete použít baterku dronu jako powerbanku, ze které nabijete ovladač nebo například iPhone. Ano, byla by to sice skutečně velmi drahá powerbanka, ale jako nouzové řešení tu ta možnost zkrátka je. Vše je velmi jednoduché na propojení, zapojení, nabíjení a zkrátka na vše, co s dronem budete dělat. Pokud jste zvyklí na produkty od Applu nebo například GoPro, budete se u DJI cítit jako doma.

Vzhůru do oblak

Abyste mohli s dronem vzlétnout, musíte propojit svůj telefon s aplikací DJI Fly s ovladačem a následně s dronem. To vše se udělá zcela automaticky a stačí zapnout telefon, vysílačku a dron, o víc se starat nemusíte. V rámci samotné aplikace jednak vidíte to, co vidí kamera dronu, ale máte možnost měnit veškerá nastavení dronu a ovladače. Můžete si určit skutečně cokoli, co vás jen napadne od toho, že změníte home point, pokud někam popojdete, přes bezpečnostní nastavení, až po kvalitu záznamu fotografií a videí. Ovládání samotného letu probíhá pomocí joysticků na ovladači, ovšem některé věci můžete řídit i během letu přes displej svého telefonu – jde například o automatické přistání a tak dále. Dron v reálném čase přenáší na displej vašeho iPhone to, co vidí a vy se tak můžete orientovat jen pomocí displeje vašeho telefonu.

Samotný let má tři režimy – Cinesmooth, Normal a Sport a odpovídají v podstatě tomu, na co jste zvyklí z vašeho auta. Můžete tedy létat velmi pomalu a přesně v rámci cinesmooth módu, kdy dron reaguje pomalu a jemně na vaše pokyny, nebo využít normální mód, kdy je reakce a pohyb rychlejší, případně přejít do sportovního módu, kdy je možné dosáhnout až rychlosti 65 km/h. Ovládání je extrémně precizní a dovolím si říct, že i poměrně snadné. Pokud začínáte tak jako já, je nejlepší dron přepnout do cinesmooth módu, nechat zaplá veškerá bezpečnostní opatření a nechat jej odstartovat a přistát automaticky.

Ve vzduchu si pak postupně můžete zkoušet nejrůznější pohyby během letu. Ovládání je velmi podobné tomu, které znáte z playstationu a skutečně jej považuji za velmi snadné. Dron díky veškerým senzorům v momentě, kdy vše pustíte, tak zůstane ve vzduchu, a to zcela nehybně. K tomu mu pomáhá především GPS v kombinaci s digitálním kompasem, díky čemuž má absolutní orientaci nad tím, kde se právě nachází. Je až neuvěřitelné, jak dokáže reagovat na poryvy větru. Vše je extrémně stabilní a vy v podstatě necítíte, že by váš let cokoli ovlivňovalo. Když pustíte joysticky, zůstanete zkrátka stát ve vzduchu a dron se doslova a do písmene ani nehne. Právě neuvěřitelná stabilita je to, díky čemuž i absolutní začátečník dokáže bez problémů létat a natáčet nebo fotit dechberoucí záběry bez toho, aniž by musel mít vyšší dívčí z létání s dronem. Ostatně video lodi na Dunaji je vůbec prvním videem, které jsme s DJI natáčel a zároveň také mým prvním videem z dronu.

DJI Air 2S – bezpečnost na té nejvyšší úrovni!

Další věc, co se mi na DJI Air 2s líbí je bezpečnost. Pokud se nebudete chovat vysloveně jako debil, pak je jen velmi malá šance, že o dron příjdete, nedej Bože s ním někomu ublížíte. Je důležité myslet na to, abyste nelétali během geomagnetických bouří a před letem kalibrovali digitální kompas. Pak již jen stačí nevypínat zbytečně bezpečnostní nastavení v rámci aplikace a můžete létat téměř bez starostí. Dron je vybaven senzory, které detekují překážky ve všech směrech letu. Tedy jak nad vámi a pod vámi, tak i okolo vás. Tyto senzory jsou defaultně aktivní a je zcela zbytečné je vypínat. Jediné, kdy se senzory vypnou je v situaci, kdy to buď uděláte sami nebo když létáte ve sportovním módu. Jakmile senzory detekují překážku, zachová se dron tak, jak jste si předem nastavili. Před překážkou buď zastaví a i když budete vyvíjet na páku ovladače sebevětší sílu, do překážky zkrátka nenarazí a nebo ji elegantně obletí v dostatečné vzdálenosti, aby opět nedošlo k nárazu.

Kromě toho je dron vybaven také systémem příjmu letových souřadnic ADS-B. Jedná se o systém včasného varování, pomocí kterého vydávají veškerá letadla a vrtulníky informaci o své aktuální poloze a v případě, že se nějaké letadlo nebo vrtulník objeví v blízkosti dronu (teoreticky až do vzdálenosti 400 km), okamžitě vás na to dron na displeji vašeho telefonu upozorní a vy víte, kde se daný objekt nachází a buď se mu vyhnete a nebo budete používat zdravý rozum a na čas než letoun přeletí okolo vás zkrátka raději přistanete. ADS-B je vychytávka, kterou příliš dronů pro běžné spotřebitele nemá a donedávna to byla doména pouze letadel a vrtulníků. Jedná se o profesionální systém a je až neuvěřitelné, že se DJI podařilo dát tuto vychytávku do dronu za pár desítek tisíc korun.

Možná vás napadá, co se stane v situaci, kdy dron z nějakého důvodu ztratí signál nebo mu nedej Bože dojde baterie. V druhém případě, kdy se baterie blíží vybití vám dron zahlásí upozornění pro bezpečný návrat, kdy vás vyzve abyste se buď sami vrátili nebo jste jej nechali se vrátit, protože ví, že pokud budete dále pokračovat v letu, hrozí, že se již nedokáže kvůli slabé baterii vrátit. Toto varování počítá i se sílou větru a dalšími vlivy a je dostatečně dopředu před tím, než by nastal skutečný problém s vybitím baterie. V případě, že ztratíte s dronem spojení, máte možnost nastavit tři možnosti, co se mají stát. Buď se dron zastaví ve vzduchu a vyčká nebo přistane. Třetí možnost je pak mnohem praktičtější a rozhodně ji doporučuji nastavit. Dron si totiž vždy díky GPS před odletem zapamatuje bod, ze kterého odstartoval. Pokud dojde ke ztrátě signálu, dron vystoupá do výšky, kterou jste předem nastavili, například 50 metrů, aby nehrozilo, že do čehokoli narazí a v této výšce se vrátí nad místo, ze kterého vystartoval a automaticky přistane.

Tlačítko pro návrat domů můžete aktivovat kdykoli i v případě, že má dron stále spojení s vysílačem a věřte mi, že jej čas od času použijete. Snadno se vám totiž může stát, že se zamotáte do toho, kde právě jste vy a kde dron. Na chvíli si teď představte situaci, že létáte v zemi, kde není nutné udržovat s dronem vizuální kontakt a zkrátka se ztratíte. V tom případě stačí stisknout na ovladači jediné tlačítko a za chvíli máte dron zpátky u sebe. Přistání i start dronu pak probíhají zcela automaticky, můžete je však převzít i pod vlastní kontrolu. Poslední věcí, která souvisí s bezpečností je fakt, že pokud vás náhodou napadne dron zapnout v blízkosti letiště nebo jiného objektu, kde je let zakázaný, pak jej zkrátka neodlepíte od země. Aplikace vás vyzve k zadání vaší licence a povolení pro let v dané oblasti a pokud ji nemáte, máte zkrátka smůlu. Do daných oblastí pak není možné ani vletět. Často si nemusíte ani všimnout, že je v okolí nějaké menší sportovní letiště, ovšem aplikace to ví a neumožní vám, abyste ohrozili letecký provoz. Bezpečnost je zkrátka jednou z věcí, které mi u DJI Air 2s připadají zcela výjimečné a na té nejvyšší možné úrovni, díky které se s ním nebojím létat ani já jakožto absolutní začátečník.

Záběry jako z vašeho iPhone 12 Pro, jen o 500 metrů výš

Když byla řeč o stabilitě celého dronu, pak v kombinaci s gimbalem, na kterém je umístěna samotná kamera, se vám bude doslova tajit dech. Samotný dron je ve vzduchu extrémně stabilní, ovšem aby to bylo dokonalé a vaše záběry byly perfektní, přichází na řadu gimbal, který dokáže korigovat i ty nejmenší záchvěvy větru a milimetrové pohyby dronu. Když je pak dron v pohybu, stará se gimbal o to, abyste v podstatě vůbec nevěděli, jakým způsobem je dron zrovna nakloněný. Váš obraz je vždy horizontálně zcela rovný, a i při extrémních manévrech ve sportovním módu je bez jediného pohybu. Skutečně i když poletíte s dronem plnou rychlostí 65 km/h dopředu a náhle změníte směr letu vzad, na záběru neuvidíte žádné brždění nebo změnu směru dronu, ale pouze změnu pohybu samotné kamery. To, co se lidem v DJI povedlo v rámci kombinace stability dronu a gimbalu je skutečně na takové úrovni, že vám zůstává rozum stát.

Samotná kamera, respektive fotoaparát má 1″ CMOS senzor s rozlišením 20 MP se světelností f/2.8 a dokáže ostřit od 0,6 metrů do nekonečna. Fotografie je možné pořizovat v rozlišení 5472×3648 pixelů a samozřejmostí je také HDR režim, na který se ostatně můžete podívat na následující fotografii. Co se natáčení videa týká, můžete využít rozlišení až 5,4K a to konkrétně 5472×3078 pixelů při 30 snímcích za vteřinu. Pokud vám „stačí“ 4K, pak máte možnost natáčet při 60 snímcích za vteřinu a u Full HD dokonce při 120 Fps. Tedy za mě rozhodně nejlepší možnost 4K a 60 Fps, kdy máte extrémně vysoké rozlišení a perfektní plynulost obrazu. Kamera nabízí také až 4násobný zoom, ovšem ten je v tomto případě pouze digitální.

Dron dokáže natáčet kromě standardních režimů jako je časosběr nebo slow-motion také vlastní klipy. Máte možnost jej nechat sledovat objekt, který označíte a určit, zda má letět za ním nebo okolo něj kroužit, případně na něj neustále nalétávat. Sledování objektů funguje na jedničku a je v podstatě jedno, zda označíte pro sledování auto, kolo nebo osobu. Dron pak plně automaticky daný objekt natáčí a sleduje. Využít to můžete například v situaci, kdy chcete točit sami sebe při nějaké akci, kdy například jedete na kole nebo na lyžích a tak podobně nebo v situaci, kdy chcete natáčet něco nebo někoho a víte, že nejste schopni sledovat daný objekt tak dobře, jako sám dron díky svým senzorům.

Kromě sledování je zde také možnost označit statický objekt a ten nechat natočit z různých úhlů a průletů a video následně nechat dron automaticky sestříhat, aby vznikl zajímavý klip. Zde opět stačí objekt označit a pak se již o nic nestaráte, dron si vše určí sám a vybere nejvhodnější záběry, které sám pořídí a následně i sestříhá. I absolutní amatér nebo nejlínější člověk na světě, tak dokáže udělat efektivní klip za pár minut bez toho, aniž by musel cokoli umět. Pokud si ale s postprodukcí naopak rádi hrajete, pak můžete fotografie fotit do RAW formátu a videa natáčet do DLOG, HLG nebo normálního barevného spektra. Nechybí samozřejmě ani možnost zvolit kodek H.264 nebo H.265.

Záběry z kamery je možné uchovat v interní paměti dronu, která je 8 GB a nebo je ukládáte na micro SD kartu až o kapacitě 256 GB. Dron vám navíc automaticky uchovává záběry v nízké kvalitě také ve vašem iPhone abyste se mohli okamžitě podívat na pořízené záběry a měli tak přehled, zda jste s výsledkem spokojeni anebo je potřeba let opakovat. V rámci následující galerie se můžete podívat na fotografie pořízení po západu slunce, tedy již v době těsně před setměním, kdy bylo více šera než světla. I tak je vidět, že fotografie

Přistáli jsme, mluví k vám váš kapitán

Jak jsem psal již v úvodu, nejsem člověk, který by mohl DJI Air 2S porovnávat s desítkami dalších dronů, naopak jsem ale člověk, který je nadšený z toho, co díky němu i jako absolutní amatér dokáže. Fotografie a videa jsou na takové úrovni, že se za ně rozhodně nemusíte stydět, létání je velmi snadné, příjemné a co je pro mě hlavní, tak i bezpečné. Celkově vám dokáže dron odkrýt zcela nové možnosti vytváření fotek a videí a umožní vám si nejen uchovat své zážitky, ale vychutnat si je i ze zcela nepoznané perspektivy. Je totiž něco jiného dát si do auta GoPro a projet serpentýny na Passo Dello Stelvio anebo nad něj vystoupat dronem a natáčet vaši jízdu z výšky několika desítek až stovek metrů. Jednak vás bude bavit samotné focení/natáčení, protože si při něm užijete pilotování dronu, ale bude vás mnohem víc bavit se na výsledné záběry dívat, protože vám odkryjí to, co jste neměli možnost z vašeho úhlu pohledu vidět.

DJI Air 2s představuje aktuálně to nejlepší, co lze v oblasti klasických komerčních dronů za nižší desítky tisíc korun koupit a je to v podstatě vrchol toho, co normální člověk, který není profesionální kameraman nebo fotograf, potřebuje. Rozhodně doporučuji sáhnout po balení Fly More Combo, kde ušetříte skutečně nesmysl peněz, a navíc získáte vše, co se vám při létání bude hodit. Na závěr bych ještě rád dodal, že jsem předtím přemýšlel nad DJI Mini 2, který jsem měl nyní možnost také vidět v akci. Velikostně je dron velmi podobný Air 2s a taška, což je pro vás to nejzásadnější, je pro oba drony stejně velká. Jediný rozdíl tak představuje cena a zde si troufám říct, že se skutečně vyplatí připlatit si za Air 2s, který je ve vzduchu stabilnější, bezpečnější a mnohem snadněji se s ním létá díky množství senzorů.

Za mě tedy Air 2S rozhodně stojí za každou korunu, kterou za něj dáte a když si k počtu senzorů a bezpečnostních ochran, které dron má, připlatíte stejně jako já ještě DJI Care, pak se o něj nemusíte ani příliš bát. Pokud si tedy chcete udělat radost a poznat svět z jiné perspektivy, máte ideální možnost!

