Jak zjistit pomocí iPhone, kdy je lepší nelétat s dronem kvůli geomagnetické bouři

Dokázat rozbít nebo ztratit dnešní nejmodernější drony vyžaduje skutečně velkou dávku smůly v kombinaci s tím, že se člověk chová jako blázen. Pokud totiž necháte zapnuté veškeré bezpečnostní prvky, je téměř nemožné, aby se vašemu dronu něco stalo a zároveň si užijete vše, co umí. Existuje však jeden případ, kdy to neplatí, a i přes veškeré bezpečnostní senzory, GPS, digitální kompas a vše ostatní, můžete o dron velmi rychle přijít, a to navíc bez toho, aniž byste udělali jedinou chybu při jeho pilotování.

Moderní běžně dostupné komerční drony jsou vybaveny řadou senzorů včetně GPS a digitálního kompasu. Právě GPS a kompas je pro dron tím nejdůležitějším, co vůbec obsahuje pro jeho orientaci. Současně se také jedná o dvojici zařízení, které jsou extrémně náchylná na geomagnetické bouře, jenž vznikají kvůli slunečním erupcím. Pokud se odhodláte letět během geomagnetické bouře, můžete se s největší pravděpodobností s vašim dronem už předem rozloučit. GPS a kompas totiž zblbnou natolik, že nebude možné dron ovládat, ani s ním nouzově přistát. V rámci každé předletové kontroly byste právě proto měli kontrolovat takzvaný K-index.

Jedná se o kvantifikaci poruchy v horizontální složce zemského magnetického pole, která je vyjádřena v rozsahu 0-9. To, na jaké hodnotě aktuálně K-index je, zjistíte snadno pomocí zdarma dostupné aplikace Solar Activity. Ta ukazuje kromě fotogafií a videí povrchu slunce v různých spektrech také položku Data, ve které je předpověď geomagnetických bouří a to jak na 3 dny dopředu v rámci jednotlivých hodin, tak na následujících 27 dní. Platí přitom, že hodnoty 5 a vyšší již značí geomagnetickou bouři, při které nelze létat, doporučeno však není létání ani v momentě, kdy vám iPhone ukáže hodnotu čtyři a vyšší. Pamatujte tedy, že než půjdete létat, vždy se raději podívejte na tuto jednoduchou aplikaci a pokud je index čtyři a vyšší, raději svůj let odložte na jindy. Právě geomagnetická bouře je totiž něco, kvůli čemuž můžete přijít o dron i když budete ten nejlepší pilot na světě. Stane se totiž zcela neovladatelným a na to, jak to dopadá, se můžete podívat v následujícím videu.