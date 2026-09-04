Xbox odpálil herní revoluci, která nemá obdoby. Fanoušci PS mohou jen tiše závidět

V herním světě se v posledních týdnech mluví sice primárně o blížícím se vydání GTA 6 a o jeho opravdu dlouhém gameplay traileru, který Rockstar Games nedávno zveřejnil, dle mého názoru se však v relativní tichosti odehrála i jiná, podstatně větší revoluce. A jsem přesvědčen o tom, že slovo „revoluce“ je zde tentokrát zcela na místě. Protože zatímco Sony sklízí od svých fanoušků kritiku za relativně nedávné oznámení konce fyzických disků u konzolí PlayStation, Microsoft se u svého Xboxu vydal zcela opačnou cestou a co víc, neuvěřitelně jí vyšperkoval.
Pokud herní svět, a zejména pak ten konzolový, sledujete pozorně, jistě vám neunikly dřívější informace o tom, že Xbox poměrně dlouho připravoval funkci pro převod fyzických disků na digitální verze. Tuto novinku pak minulý týden představil s tím, že zjednodušeně řečeno nabídne ke klasickým fyzickým diskům zdarma digitální licence, díky čemuž tak bude možné na konzolích hrát bez nutnosti vložení fyzického disku do mechaniky. Už to samo o sobě mi přijde opravdu fajn, protože mě upřímně úplně nebavilo přehazovat disky ve chvíli, kdy jsem zrovna dostal chuť na jinou hru.
Jak se navíc nyní ukazuje, novinka je daleko komplexnější než vůbec kdo zprvu doufal. Uživatelé, kteří jsou zapojeni do Insiders programu a tedy již mají funkci k dispozici, totiž hlásí nejen perfektní funkčnost a jednoduchost (byť zatím je k dispozici „jen“ kolem 700 podporovaných her s tím, že další mají dorazit), ale co je za mě osobně daleko důležitější, naprosto fantastickou podporu práce s těmito licencemi.
Sdílení s vašimi blízkými na nové úrovni
Začnu tím, co mě potěšilo nejvíce a to je možnost sdílet licenci na druhý Xbox. Pokud se v ekosystému této herní konzole pohybujete, jistě víte, že dva Xboxy lze propojit tak, aby se navzájem „viděly“ v rámci de facto rodinného sdílení a díky tomu si mohly brát svoje hry. Já přesně tuhle funkci využívám s bráchou s tím, že zatímco já hraju na Xboxu Series X, on na Xboxu Series S. Každá hra (či klidně předplatné Game Pass), kterou si jeden či druhý pořídí, je pak k dispozici tomu druhému, což je samo o sobě skvělé, avšak ne nové. Už tedy asi tušíte, kam mířím.
Doposud byl můj brácha limitován tím, že jeho Xbox nemá fyzickou mechaniku, takže jsme si mohli stylem výše sdílet jen hry koupené v digitální podobě. To se však nyní díky novince Microsoftu zcela ruší. Já si totiž můžu nyní své hry ve fyzické podobě převést na digitální kopie (fakticky získám jejich digitální licence), které už budou pro Xbox Series S bráchy viditelné, stažitelné a hratelné. Omezení disky tedy odpadá a naopak možnost sdílení narůstá perfektním směrem.
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Starý Xbox jako mechanika pro vaši novou konzoli
Microsoft si však evidentně řekl, že na velkorysosti šetřit nebude a vše posunul ještě o metu dál. Testeři totiž zjistili, že k digitalizaci lze využít i starší Xboxy One a to dokonce i v případě, že do nich vložíte disk se hrou určenou pro Xbox Series! V takovém případě vám sice Xbox One zahlásí, že není schopen danou hru spustit, protože je určena pro jiný model, ale umožní vám k vašemu účtu přiřadit její digitální verzi. Co to znamená v praxi? Že pokud máte doma starý Xbox One a vedle něj Xbox Series S bez mechaniky, můžete Xbox One využít de facto jako převodník fyzických disků v digitální kopie a ty následně spouštět na Xboxu Series S. Konečně tedy existuje pohodlná cesta, jak si na konzoli bez fyzické mechaniky zahrát hry, které máte k dispozici na fyzickém médiu, což je za mě osobně prostě naprostá pecka.
Pokud se pak ptáte, jak se s digitálními licencemi nakládá v případě prodeje hry, jednoduše se zruší a fyzická kopie může putovat k jinému majiteli. Vše je navíc ošetřeno tak, aby nebylo možné hrát digitální verzi na jedné konzoli a fyzickou verzi na konzoli vyloženě cizí (tedy třeba kupce), takže je tím zamezeno podvodům a tak podobně.
Nová funkce je v současnosti sice ve fázi testování, nicméně její uvolnění je zřejmě otázkou chvilky vzhledem k tomu, že už teď dle všeho funguje naprosto perfektně. A upřímně, zatím vypadá jako opravdu revoluční záležitost, která posune komfort majitelů konzolí Xbox na zcela novou úroveň. Do jisté míry jde pak určitě i o přípravu na příchod next-gen konzole, která díky tomu může v klidu dorazit bez mechaniky, protože je touto funkcí zajištěno, že o své hry vlastně nemáte jak přijít i ve chvíli, že jsou ve fyzické podobě. Protože pokud je máte přiřazené ke svému hernímu účtu, rázem máte zajištěné i licence.
Mě coby dlouholetého hráče na Xboxu tedy tato novinka naprosto nadchla a zároveň mě přiměla zamyslet se nad tím, jak moc rozdílně k herní komunitě přistupuje Microsoft a Sony. Protože zatímco Sony je za řadu věcí dlouhodobě pranýřováno (byť sportovně přiznávám, že mi přijde řada exkluzivit pro PS lepší než typ pro Xbox), Microsoft jde minimálně nyní funkcemi Xboxu hráčům takříkajíc „na ruku“, což může být do budoucna extrémně důležité v tom, jak se rozdělí trh s next-gen konzolemi.