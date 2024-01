Microsoft začal prodávat Xbox topinkovač! Je levný a vypadá perfektně

Poté, co Microsoft před pár lety vyslyšel volání jeho fanoušků ohledně vytvoření lednice v designu Xboxu Series X, přichází nyní s dalším povedeným kouskem pro fanoušky své herní konzole. A i tentokrát jej lze zařadit do kategorie kuchyňských spotřebičů. V nabídce amerického prodejce Walmart se totiž před pár hodinami objevil topinkovač v designu Xboxu Series S. Jeho vzhled sice už Microsoftu před pár měsíci unikl, nicméně nikdo tehdy příliš nevěděl, zda se z jeho strany nejedná o vtip. A nyní je již jasno o tom, že nejedná.

Topinkovač v designu Xboxu Series X se prodává za 39,99 dolarů, tedy v přepočtu za 900 Kč bez daně. Co se pak týče jeho funkcí, ty jsou ve výsledku přesně takové, jaké byste nejspíš od topinkovače čekali. K dispozici je tu celkem šest úrovní opečení, vyjímatelný tác na drobky, LED odpočítávání opékání či funkce pro rozmrazování. Největší vychytávkou topinkovače je pak možnost nechat si do chleba „vypálit“ logo Xboxu, což je rozhodně zajímavé. Doufejme tedy, že do Česka dorazí tato paráda co nevidět. Na lednice Xbox jsme ostatně příliš dlouho nečekali.

