4 funkce v iOS, které máme (nebo budeme mít) k dispozici pouze v Evropské unii

Možnost odinstalovat Safari a přejít na prohlížeč třetí strany

Další funkce pro iPhone, která bude omezena na EU, je možnost odinstalovat Safari a přepnout na webové prohlížeče třetích stran. To je pro Apple velká změna, kterou musel zavést, aby vyhověl zákonu o digitálních trzích. S příchodem operačního systému iOS 14 Apple umožnil uživatelům iPhonů vybrat si vlastní výchozí webový prohlížeč. Nebylo však možné odinstalovat nativní internetový prohlížeč Safari. To se brzy stane minulostí. Společnost Apple se chystá do konce roku 2024 umožnit uživatelům iPhonů v EU kompletně odinstalovat Safari.