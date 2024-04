Na iPhony míří první alternativní obchod s aplikacemi! Co nabídne?

Operační systém iOS 17.4 je již nějakou dobu na světě. Jednou z nejvýznamnějších novinek, které má tato aktualizace přinést uživatelům žijícím na území Evropské unie, je takzvaný sideloading, tedy možnost instalace aplikací z jiných zdrojů, než je App Store. První z alternativních obchodů s aplikacemi bude již brzy uveden do provozu. Jak bude fungovat a jak bude vypadat jeho zdroj příjmů?

Vývojář Riley Testut, známý díky emulátoru Game Boy Advance GBA4iOS, pracuje na AltStore, jednom z několika alternativních obchodů s iOS aplikacemi. Alternativní obchody s aplikacemi, jako je AltStore, budou moci generovat zisk způsobem, který až dosud nebyl možný. Konkrétně AltStore bude přijímat platby prostřednictvím Patreonu, místo aby vydělával peníze prostřednictvím placených aplikací nebo reklam. Pro používání prvních aplikací AltStore vyvinutých společností Testut budou muset zákazníci prostřednictvím Patreonu platit 1 až 3 dolary měsíčně. Emulátor videoher Delta bude zpočátku zdarma a správce schránek Clip bude vyžadovat zálohu ve výši jednoho dolaru. Později budou beta verze aplikací Delta a Clip vyžadovat 3 dolary měsíčně za stažení a používání.

Díky Patreonu může Testut nabídnout ceny založené na předplatném, aniž by bylo nutné hradit společnosti Apple podíl 15 až 30 %. Patreon inkasuje pět až osm procent z dosažených příjmů v závislosti na datu připojení k Patreonu plus poplatek za zpracování platby, který se pohybuje od tří do pěti procent. Poplatky Patreonu jsou nižší než poplatky společnosti Apple, ale pokud aplikace AltStore zaznamená více než jeden milion prvních instalací za rok, společnost Apple si za každou další instalaci aplikace bude účtovat poplatek za základní technologii ve výši 0,50 eura. Kvůli poplatku Core Technology Fee (CTF) je distribuce bezplatných aplikací prostřednictvím alternativních tržišť s aplikacemi riskantní, ale společnost Apple nedávno uvedla, že pracuje na řešení, které by zabránilo bankrotu bezplatných aplikací, které se stanou virálními.)

Až bude AltStore spuštěn a Testut ho správně zprovozní, budou přes něj moci distribuovat své aplikace i další vývojáři. Budou mít možnost používat Patreon tak, jako to dělá Testut pro své aplikace, nebo jinou alternativu. Patreon má výhodu v tom, že poskytuje úrovně odměn, exkluzivní příspěvky na blogu pro předplatitele a další alternativní obsah, navíc lze omezit počet předplatitelů, aby se zabránilo hrazení CTF společnosti Apple.

Testut plánuje spustit AltStore, jakmile získá konečné schválení od Applu, a stejně jako všechna alternativní tržiště s aplikacemi bude omezen na Evropskou unii. Aplikace bude možné instalovat alternativním způsobem pouze do iPhonu, nikoli do iPadu, a pouze v oprávněných evropských zemích. Pro zbytek světa se žádné změny v App Store, které by umožnily alternativní instalaci aplikací, nechystají.