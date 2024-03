Apple zaměstnancům: Do této novinky z iOS 17.4 raději vůbec nešťourejte!

V souladu s nařízením Evropské unie nezbývá společnosti Apple nic jiného, než po příchodu plné verze operačního systému iOS 17.4 povolit sideloading, tedy možnost instalace aplikací a her i z jiných zdrojů, než je App Store. Cupertinské společnosti se tato novinka příliš nezamlouvá, a očividně dělá vše pro to, aby se nešířila do dalších regionů.

Mílovými kroky se blíží vydání operačního systému iOS 17.4, který zavede zásadní změny v politice App Store společnosti Apple v rámci Evropské unie. Apple se však musí vypořádat s evropským zákonem o digitálních trzích, nechce však, aby se změny rozšířily i do dalších částí světa. Reportér Mark Gurman v této souvislosti ve svém nedělním newsletteru Power On uvedl, že Apple nabádá své pracovníky podpory k tomu, aby „nespekulovali, zda se sideloading rozšíří také do více regionů“. Seznam změn přicházejících v reakci na DMA EU zahrnuje podporu obchodů s aplikacemi třetích stran, sideloading aplikací, více prohlížečů a přístup vývojářů k systému NFC společnosti Apple.

DMA vstupuje v platnost od 7. března a bude se vztahovat pouze na 27 členských států Evropské unie. Funkce nebudou dostupné pro jiná území, mimo jiné pro USA a Velkou Británii. Vzhledem k očekávání, že spotřebitelé na jiných trzích budou chtít stejné funkce, se společnost Apple připravila na dotazy zákazníků tím, že informovala zástupce zákaznického servisu, aby se v rozhovorech vyhnuli tomuto tématu. Co se týče možnosti, že by tak Apple učinil, je to velmi nepravděpodobné, pokud společnost nebude k takovým změnám donucena zákonem.

I tak ale Apple s dodržováním DMA otálel a v pátek vydal dokument, ve kterém podrobně popisuje svou práci na ochraně uživatelů v EU a zdůrazňuje rizika, která plynou z otevření iPhonu pro konkurenty App Storu.