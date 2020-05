Jak hrát staré hry z Game Boye na iPhonu

Pokud patříte mezi starší generaci našich čtenářů, tak si dost možná pamatujete na to, jak jste ve svých mladých letech hráli hry na Game Boyi, SNES, či třeba na Nintendo 64. Bohužel, momentálně už jsou technologie úplně někde jinde a staré herní konzole upadají v zapomnění. Často však může bývalé hráče popadnout nostalgická nálada a chuť si staré pecky zahrát. Již v minulosti jste mohli hry ze starých konzolí hrát na iPhonu či iPadu – museli jste ale mít jailbreak. O to více váš potěší fakt, že momentálně už ke hraní her ze starých konzolí na iPhonu či iPadu jailbreak nepotřebujete – stačí pouze využít „alternativní App Store“, ze kterého lze tyto hry stáhnout. Pokud vás zajímá, jak na to, tak pokračujte ve čtení.

Apple, potažmo jeho operační systém iOS, je oproti Androidu v případě tzv. emulátorů velmi přísný. Emulátor je jednoduše jakási „aplikace“, díky které lze spustit staré hry ze starých konzolí na novějších zařízeních. Zatímco v případě Androidu najdete v Google Play hned několik těchto emulátorů, tak v případě iOS a App Store tohle říct nemůžeme. V případě, že jste si chtěli nějaký emulátor na iPhone či iPad stáhnout, museli jste mít na vašem zařízení aktivní jailbreak. To už je však minulostí, jelikož si staré hry můžete pomocí aplikace AltStore (alternativní App Store) stáhnout i bez nutnosti jailbreaku. Pro zručnější uživatele se jedná o vcelku jednoduchý postup – jeho popis najdete níže.

Pokud jste se rozhodli, že si chcete hry ze starých konzolí zahrát na vašem iPhonu či iPadu, tak je prvně nutné stáhnout již zmíněný AltStore. Tato aplikace pochází od známého vývojáře se jménem Riley Testut, jenž mimo jiné dlouhou dobu vyvíjí různé emulátory. AltStore využívá váš Apple ID účet, což znamená, že je jeho instalace bezpečná. Pro instalaci AltStore je nutné kromě vašeho iPhonu či iPadu vlastnit také Mac. Prvně se tedy na jablečný počítač přesuňte a stáhněte aplikaci AltStore Server, kterou nainstalujte. Poté váš iPhone či iPad připojte k Macu a označte připojené zařízení jako důvěryhodné. Na vašem Macu poté v horní liště klepněte na ikonu AltStore a zvolte možnost Install Mail Plug-in. Poté do aplikace zadejte vaše údaje k Apple ID a proveďte instalaci Mail pluginu. Nyní je nutné, abyste otevřeli aplikaci Mail, kde otevřete Předvolby. Poté klepněte na tlačítko Spravovat plug-iny a aktivujte plugin AltPlugin.mailbundle. Aktivaci potvrďte a restartujte Mail. Poté klepněte v horní liště na ikonu AltStore a klepněte na Install AltStore. Nakonec zvolte vaše zařízení a instalaci proveďte.

Jakmile provedete instalaci, tak se na vašem iPhonu či iPadu zobrazí nová aplikace s názvem AltStore. Tuto aplikaci stačí spustit, a poté z ní stáhnout další aplikaci s názvem Delta. Nyní už si jen stačí z internetu stáhnout staré Nintendo hry či tzv. ROM. Bohužel vám nemůžeme říct, kde staré hry můžete stáhnout, stačí však do Googlu zadat termín „název_hry rom“. Stažené ROM jednoduše stáhněte do aplikace Soubory, a poté je otevřete pomocí stažené aplikace Delta. Nyní můžete začít vesele hrát. Je zde ale jeden háček – AltStore je nutné každých 7 dní znova autorizovat. V tomto případě už se ale jedná o jednoduchý postup – stačí vaše zařízení opět připojit k Macu a provést novou autorizaci pomocí aplikace AltStore Server. Co se týče bezpečnosti celé aplikace, tak nemusíte mít strach. Ta totiž využívá certifikát od Applu, což znamená, že je naprosto neškodná. Vaše údaje k Apple ID, které do aplikace zadáváte, jdou také přes servery Applu, takže se nemůže stát, že by vám je někdo odcizil.