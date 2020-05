Nejlepší tweaky na jailbreak: You Up? aneb pokud chceš vypnout budík, vypočítej příklad

S brzkým ranním vstáváním má problémy především mladší generace. Důvodů, proč se lidem špatně spí, a také špatně vstává, může být hned několik. Mezi některé z nich patří například neustálé dívání se na obrazovku telefonu či laptopu, a i to těsně před spaním bez aktivního filtru modrého světla, dále se mohou problémy projevit také kvůli „rozhozenému“ režimu. Abyste ráno mohli co možná nejdříve vstát, tak je nutné nastartovat mozek před tím, než znova usnete. Pokud máte iPhone společně s jailbreakem, tak vám v tomto případě může pomoci tweak You Up?, díky kterého nepřestane ranní budík zvonit do té doby, dokud nevyřešíte matematický příklad.

Po instalaci tweaku není třeba prakticky nic nastavovat – tweak funguje bez problémů ihned po instalaci. Vše, co tedy stačí udělat, je přejít do nativní aplikace Hodiny, nastavit si budík, a poté jen čekat, dokud nezazvoní. Na obrazovce se vám poté zobrazí jednoduchý příklad (sčítací, odčítací či násobící), který musíte vyřešit. Pokud jej vyřešíte, budík se vypne, pokud jej nevyřešíte, tak se klasicky odloží a za devět minut vás bude „otravovat“ s dalším příkladem – a takto neustále dokola, dokud příklad doopravdy nevyřešíte. Řešení matematického příkladu je po vzbuzení naprosto perfektní možností, díky které můžete nastartovat svůj den. V tomto případě mluvím z vlastní zkušenosti. Mohu potvrdit, že s tweakem You Up? se vstává doopravdy o mnoho lépe.

V minulém odstavci jsem sice zmínil, že tweak funguje automaticky po jeho nainstalování, to ale neznamená, že byste si jeho chování nemohli upravit. Pokud si chcete změnit vzhled tweaku či zobrazování typů příkladů, tak stačí, abyste se přesunuli do Nastavení, kde sjeďte níže k sekci s nainstalovanými tweaky. Zde poté rozklikněte kolonku YouUp?. Tady si můžete tweak jednoduše (de)aktivovat, níže si poté můžete nastavit, jaké typy příkladů se budou či nebudou zobrazovat. Pomocí posuvníku si můžete zvolit, s jakými čísly se bude počítat. Níže je poté k dispozici nastavení vlastních barev pro tweak – pokud byste si chtěli zvolit barvu textu, pozadí, apod. Tweak You Up? je k dispozici naprosto zdarma v repozitáři OpenPack (https://repo.openpack.io/).