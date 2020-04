Nejlepší tweaky na jailbreak: HapticTyping aneb haptická odezva při psaní na klávesnici

Osobně se mi na iPhonu píše nejlépe tehdy, když nemám aktivní tichý režim. Nejsem si jistý, zdali to tak má každý z vás, ale osobně mi velmi vyhovuje klepání klávesnice, což je zvuk, který je iPhonem vydáván po stisknu jakékoliv klávesy. Zkrátka a jednoduše, v klasickém módu, kdy nemám vypnuté zvuky, je psaní díky „zpětné vazbě“, kterou funkce kliknutí klepáním přináší, o mnoho uživatelsky příjemnější. Avšak vzhledem k tomu, že mám iPhone prakticky pořád u sebe, tak na něm nemám aktivní zvuky, ale pouze vibrace. Napadlo vás někdy, jaké by to mohlo být, kdyby iPhone po každém stisknutí klávesy na klávesnici zavibroval?

Pokud vás tedy někdy napadlo, jaké by to mohlo být, kdyby klávesnice v iOS po klepnutí vibrovala, tak si můžete nainstalovat tweak HapticTyping pro jailbreak. Tento tweak se nestará o nic jiného, než že zprostředkuje vibrování zařízení po stisknutí klávesy na klávesnici. Bohužel tento tweak nedisponuje žádnými nastaveními, tudíž si nemůžete zvolit, aby zařízení vibrovalo například jen v tichém režimu. Je však nutné podotknout, že je tweak HapticTyping ve své prvotní verzi, tudíž se podobných možností dost možná brzy dočkáme. Jakmile jsem si HapticTyping aktivoval, tak jsem hned zjistil, že se jedná o to pravé ořechové. Haptická odezva při stisknutí klávesnice je jemná a příjemná a píše se mi s ní o mnoho lépe, než když je klávesnice zticha.

Tweak HapticTyping je k dispozici pro všechna zařízení s jailbreakem od verze iOS 11, až po verzi iOS 13. V případě, že si tento tweak chcete alespoň vyzkoušet a popřípadě jej začít aktivně využívat, můžete jej stáhnout z repozitáře https://repo.dylanduff.com/. HapticTyping je k dispozici zdarma a neočekává se, že by byl ve svých dalších verzích někdy placený. Po několikadenním testování tweaku jsem se nesetkal s tím, že by nefungoval, anebo způsoboval například pády systému. Pokud se vám tedy s odezvou klávesnice píše lépe, rozhodně HapticTyping alespoň vyzkoušejte.