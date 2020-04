Nejlepší tweaky na jailbreak: SmarterLPM aneb chytrý úsporný režim

V nastavení (popřípadě v ovládacím centru) vašeho iPhonu či iPadu si můžete velmi jednoduše aktivovat úsporný režim. Po jeho aktivaci dojde k omezení výkonu vašeho zařízení, díky čemuž zamezíte rychlému vybíjení baterie. Úsporný režim lze aktivovat jednoduše také tehdy, kdy energie baterie vašeho zařízení „spadne“ na 20, anebo 10 %. V tomto případě se objeví oznámení, ve kterém se kromě zobrazení informace o nízkém stavu nabití baterie objeví také možnost pro jednoduchou aktivaci úsporného režimu. Možná vás napadlo, že by bylo fajn mít k dispozici rozšířené nastavení úsporného režimu – a přesně to dělá tweak SmarterLPM.

S pomocí tweaku SmarterLPM (Smarter Low Power Mode, chytřejší úsporný režim) si můžete jednoduše nastavit hned několik pravidel, kdy se má na vašem zařízení úsporný režim aktivovat. Nastavit si můžete například jednoduché spuštění úsporného režimu tehdy, kdy zamknete vaše zařízení, při nabíjení, anebo po aktivaci režimu Nerušit. Kromě těchto možností si můžete nastavit také automatické spouštění úsporného režimu tehdy, kdy úroveň nabití baterie klesne pod určitou hranici, společně s možností pro deaktivaci oznámení na nízké nabití baterie. Na našem magazínu jsme navíc prokázali, že tmavý režim přidaný v iOS a iPadOS 13 dokáže taktéž šetřit baterii – a v nastavení tweaku SmarterLPM si můžete automatickou aktivaci tmavého režimu v určitých případech nastavit také.

Pokud máte o tweak SmarterLPM zájem, můžete si jej zdarma stáhnout z repozitáře Packix (https://repo.packix.com/). Nesmíte si tweak splést s tweakem SmartLPM – jedná se o starou verzi, která již není podporovaná (SmarterLPM je nástupce tohoto tweaku). Po instalaci si můžete tweak SmarterLPM nastavit podle svého gusta tak, že přejdete do nativní aplikace Nastavení, kde poté sjedete níže k sekci s nainstalovanými tweaky. Zde poté rozklikněte kolonku SmarterLPM a hned poté se můžete vrhnout do nastavování. Jak už jsem zmínil, k dispozici jsou možnosti pro automatickou aktivaci úsporného režimu při vypnuté obrazovce, při nabíjení, anebo po aktivaci režimu Nerušit. Níže poté naleznete možnosti pro deaktivaci zobrazení upozornění na vybitou baterii, společně s možností pro zapnutí úsporného režimu automaticky poté, co dojde k vybití baterie na určitou hranici. Zkrátka a jednoduše, najdete zde mnoho nastavení, díky kterým váš iPhone vydrží déle „na živu“.