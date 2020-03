Nejlepší tweaky na jailbreak: SleepyTime aneb za jak dlouho vstávám?

Někteří lidé k rannímu vstávání budík nepotřebují, jelikož buď vstávat nemusí, anebo mají tak zaběhlý denní režim, že se jejich tělo automaticky v danou hodinu probudí samo. Pro ty ostatní je samozřejmě k dispozici klasický budík. Éra klasických budíků už je samozřejmě pryč a většina z nás se budí pomocí klasického budíku, který je k dispozici v iOS. Pokud i vy patříte mezi tyto lidi, a pokud máte na vašem iPhonu zároveň nainstalovaný jailbreak, tak by se vám mohl hodit tweak SleepyTime.

Tento tweak je velmi jednoduchý, ale jak se říká, v jednoduchosti je krása. V případě některých verzí konkurenčního operačního systému Android se po nastavení budíku zobrazí malá notifikace, která vás informuje o tom, kolik hodin, minut a sekund zbývá do té doby, dokud nezačne vzbudit budík. Tento čas dokáže být pro mnoho uživatelů velmi alarmující, avšak na druhou stranu také perfektně informativní. Bohužel, touto funkcí operační systém iOS nedisponuje. Nejedná se však o nic, co by nezvládl zobrazit jednoduchý tweak na jailbreak, který nese název SleepyTime. Ten je kompatibilní i s iOS 13 (i když v popisu tweaku je uvedeno, že nikoliv) a najdete jej zdarma ve zdroji SparkDev.

Osobně se snažím dodržovat spánkové cykly, tudíž je pro mě zobrazení času do zazvonění budíku velmi užitečné. Před spaním tedy nemusím složitě vypočítávat, kolik těchto cyklů za noc stihnu. Po instalaci začne tweak SleepyTime ihned fungovat. I přesto, že se jedná o velmi jednoduchý tweak, tak si jej můžete lehce přizpůsobit. Pro přizpůsobení přejděte do nativní aplikace Nastavení, kde sjeďte o kousek níž, dokud nenarazíte na sekci s nainstalovanými tweaky. Zde rozklikněte kolonku SleepyTime. K dispozici jsou tři přepínače. Možnost Enabled určuje, zdali je tweak aktivní, či nikoliv. Kolonka Show Seconds poté umožňuje zobrazení nikoliv jen hodin a minut do zazvonění budíku, ale také sekund. Poslední možnost Show on Disabled Alarms poté zaručí, že se odpočet do zazvonění budíku objeví i u těch budíků, které nemáte aktivní.