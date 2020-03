Nejlepší tweaky na jailbreak: Carrierizer aneb změňte si název operátora

Jak jste si v poslední době mohli všimnout, tak se opět rozmohl jailbreak jablečných zařízení. Pro iPhone X a starší je k dispozici jailbreak checkra1n, pro novější zařízení poté unc0ver. Pro bezpečnost našich čtenářů však na našem magazínu nenajdete postup, jak tyto jailbreaky nainstalovat. Na druhou stranu, pro pokročilejší uživatele, kteří jailbreak využívají, přinášíme nový seriál. V tom si rozebereme zajímavé tweaky, které vám mohou určitým způsobem změnit vzhled systému, anebo přidat funkce, které klasicky nejsou v iOS k dispozici.

Pokud jste vlastnili iPhone před několika lety, kdy jailbreak naprosto frčel a měl jej prakticky každý, tak si určitě pamatujete na tweak, pomocí kterého jste si mohli změnit ikonu síly signálu (tehdy ještě v podobě teček) či název operátora na vámi zvolenou ikonu či text. K dispozici byly ikony různých značek anebo třeba emotikony. Původní tweak už na iOS 13 není k dispozici a musíte sáhnout po alternativní verzi. Jedna z těchto alternativních verzí se nazývá Carrierizer. Tento tweak je k dispozici zdarma ze zdroje BigBoss. Po instalaci tohoto tweaku se prakticky nic nestane, a to z toho důvodu, že jej musíte prvně aktivovat a nastavit.

Nastavení tweaku Carrierizer provedete, stejně jako u ostatních tweaků, v nativní aplikaci Nastavení. Zde sjeďte o něco níže k sekci s tweaky, kde stačí kolonku Carrierizer rozkliknout. Nyní už si jen stačí v řádku Carrier Operator Text nastavit text, který se má místo momentálního názvu operátora zobrazit. Kromě textu si můžete nechat zobrazit klidně i emoji, anebo cokoliv jiného, co se vám bude líbit. Někteří uživatelé by dost možná chtěli název operátora úplně skrýt. V tomto případě stačí, abyste pomocí přepínače aktivovali možnost Hide Carrier on Bar!, čímž dojde k odstranění textu operátora. Pro aktivaci tweaku nezapomeňte přepnout do aktivní polohy přepínač v řádku Enable Carrierizer!. Jakmile budete mít vše nastaveno, tak už pouze stačí stisknout možnost Restart SpringBoard. Tím dojde k resetování prostředí iPhonu a původní text operátora se změní na vámi zvolený text.