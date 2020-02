Minirecenze jailbreak tweaku CarBridge: Když se nechcete omezovat obyčejným CarPlay

Platformu CarPlay využívá ve svém automobilu zcela určitě řada z vás. Jistě mi dáte za pravdu, když řeknu, že se jedná o skutečně užitečnou vychytávku, která posouvá komfort v autě na zcela novou úroveň. Na druhou stranu je však v základním stavu dost omezená, což mě osobně přišlo škoda. V tomto článku se proto podíváme na CarBridge, což je aplikace (konkrétně tweak z jailbreaku), která dokáže promítnout na obrazovku CarPlay displej vašeho připojeného iPhonu, a to společně s ovládáním.

Uživatelé CarPlay si často stěžují na jeho omezené funkce. Fakt je ale takový, že Apple jednoduše dbá na bezpečnost řidičů a nechce, aby byli nějakým způsobem při řízení rušeni. Proto se v CarPlay nenachází například hry a aplikace, které jsou jeho součástí, mají mnohá omezení a ve vozidle jsou prakticky nepoužitelné, tedy v případě rozšířených funkcí. Rozhodně by ale bylo fajn, kdyby se mohl CarPlay nějakým způsobem „rozšířit“ tehdy, kdy se vozidlo nepohybuje. Ani v tomto případě však Apple asi po takové formě rozšíření nikdy nesáhne, jelikož by různí koumáci dost možná našli postup, pomocí kterého by se dali omezení obejít a využívat tak „plnohodnotné CarPlay“ i za jízdy.

V případě, že patříte mezi zastánce jailbreaku a v jeho světě se alespoň trošku orientujete, tak vám nejspíše neunikl tweak CarBridge. Ten byl mezi uživateli velmi oblíbený ve své prvotní verzi, která však byla k dispozici pouze do iOS 12.4. CarBridge dokáže jednoduše zprostředkovat obrazovku vašeho iPhonu či jiného zařízení na displej CarPlay. Nutno však podotknout, že nedojde k přenesení pouze obrazu, ale zároveň také možnosti váš telefon přes dotykovou obrazovku vozidla ovládat. Nicméně před pár týdny jsme se dočkali vydání jailbreaku checkra1n na iPhone X a starší a o dalších pár dní později vyšel jailbreak unc0ver, který je k dispozici i na nejnovější iPhony. Díky tomu se zase jailbreak dostal do podvědomí uživatelů a mnoho z nich ohledně instalace ani neváhalo. Problém byl však v tom, že CarBridge nebyl k dispozici i na nejnovější iOS 13. To se ale několik dní po vydání jailbreaku unc0ver změnilo a CarBridge tak lze využít prakticky na všech zařízeních od Applu. Pro uživatele jailbreaku je jeho instalace velmi jednoduchá, detailně ji zde však kvůli bezpečnosti uživatelů popisovat nebudeme. Veškeré informace však naleznete na oficiální stránce CarBridge a v případě, že se naskytnou nějaké problémy, tak je nutné podotknout fakt, že má CarBridge velmi ochotnou podporu na svém Discord serveru, na který se opět dostanete pomocí oficiálních stránek.

K čemu všemu lze tedy CarBridge využít? Odpověď je jednoduchá – úplně ke všemu. Opět podotýkám, že rozhodně naše čtenáře nepodporujeme v tom, aby CarBridge využívali při jízdě. Jedná se o možnost, které by měli uživatelé využívat pouze tehdy, kdy vaše vozidlo stojí, anebo tehdy, kdy se na obrazovce doopravdy nachází nějaká forma navigační aplikace, kterou klasicky CarPlay nepodporuje. Tehdy, kdy vaše vozidlo stojí, se můžete na displeji vašeho vozidla dívat třeba na videa z YouTube, prohlížet si fotografie, přehrávat jiná videa, anebo si klidně můžete s někým psát přes Messenger – zkrátka a jednoduše je CarBridge váš iPhone zobrazený na displeji vozidla. I přesto, že se verze CarBridge pro iOS 13 nachází prozatím v prvotní verzi, tak z vlastní zkušenosti mohu říct, že funguje perfektně.

Postup instalace CarBridge je prakticky úplně stejný, jako instalace každého jiného tweaku. U některých vozidel se však nechce obrazovka překlopit do landscape módu, což vyřešíte instalací tweaku RocketBootstrap (instalace viz FAQ CarBridge). Nutno podotknout, že vás CarBridge vyjde na necelých 5 dolarů, což je však částka, která rozhodně není za takovou aplikaci vysoká. Je mi jasné, že CarBridge nejspíše mnoho čtenářů v diskuzích pěkně „potopí“, je ale nutné brát věci z jiného pohledu a uvědomit si, že ne každý využívá možnosti (nejen) CarBridge jen k takovým úmyslům, které dokáží ohrozit ostatní účastníky provozu.