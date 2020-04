Nejlepší tweaky na jailbreak: CacheClearerX aneb odstranění všech dat nainstalovaných aplikací

V dnešní době se prakticky všechny světové společnosti světa snaží o to, aby lidé co možná nejméně přicházeli o svá data. I kvůli tomuto důvodu nabízí například Apple svou vlastní cloudovou službu s názvem iCloud. Na iCloud si mohou uživatelé za poplatek nahrávat například své fotky či dokumenty. Pokud to navíc dovoluje určitá aplikace, tak si zde můžete nahrát i data ze stažených aplikací. Díky tomu budou vaše data uložená i tehdy, pokud aplikaci smažete, a poté ji znova nainstalujete. V některých případech však ale tohle není úplně vhodné, například když chcete začít hrát nějakou hru od znova. Nejen tohle řeší nový tweak CacheClearerX od vývojáře alex_png.

Tento tweak je založen na známém tweaku CacheClearer, který je v repozitářích k dispozici již po dobu několika dlouhých let. Bohužel tento původní tweak není k dispozici pro nejnovější zařízení, které „běží“ na operačním systému iOS 13 a novějším. Vzhledem k tomu, že je původní tweak velmi oblíbený, tak se vývojář alex_png rozhodl, že vytvoří jeho obdobu i na nejnovější zařízení. Kromě toho, že tweak CacheClearerX dokáže vymazat veškerá data aplikací (tzn. aplikace se bude chovat tak, jako byste ji zrovna stáhli z App Storu), tak umí také smazat cache data, která často v úložišti zařízení zabírají několik megabajtů či hned gigabajtů prostoru.

Pokud se rozhodnete pro stažení tweaku CacheClearerX, tak je jeho používání naprosto jednoduché. Po stažení stačí pro smazání souborů cache podržet prst na aplikaci na domovské obrazovce. Jakmile se otevře menu aplikace, tak zde stačí stisknout tlačítko Clear Cache. Možnost pro kompletní smazání dat aplikace, tedy pro jakýsi „reset“, není k dispozici na domovské obrazovce, ale v aplikaci Nastavení. Zde se stačí přesunout do sekce Obecné, kde rozklikněte možnost Úložiště: iPhone. Poté si níže v seznamu aplikací rozklikněte tu aplikaci, kterou chcete resetovat. Jakmile ji najdete, tak ji rozklikněte, a poté níže klepněte na možnost Reset App, čímž aplikaci uvedete do stavu, ve kterém se nacházela ihned po stažení z App Storu. Kromě toho se zde samozřemě nachází také možnost Clear App’s Cache, čímž vymažete (stejně jako na domovské obrazovce) cache aplikace. Tweak CacheClearerX je k dispozici zdarma v repozitáři vývojáře alex_png (https://alexpng.github.io).