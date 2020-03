Nejlepší tweaky na jailbreak: CoronaCount aneb kolik lidí je momentálně ve světě nakaženo koronavirem

Každému jednomu z nás nemohla ujít momentální světová situace, která se točí okolo koronaviru. Při vzniku této nákazy by snad ani jednoho z nás nenapadlo, že se za pár dnů budeme potýkat s celosvětovou pandemií. Bohužel, stalo se tak a v médiích se nyní neřeší nic jiného, než nový koronavirus a onemocnění COVID-19. Počet nakažených neustále roste a pokud patříte mezi uživatele iPhonu či iPadu, kteří využívají jailbreak, tak by se vám mohl hodit tweak CoronaCount.

Tweak CoronaCount nedělá nic jiného, než že vám v horní liště pod ikonami statusu dokáže zobrazit, kolik je momentálně ve světě nakažených lidí novým koronavirem, popřípadě kolik lidí už na něj zemřelo, a kolik se z něj vyléčilo. V rámci tohoto tweaku si tedy můžete nastavit, zdali chcete zobrazit jen počet nakažených, anebo také další počty, které s koronavirem souvisí. Nechybí také možnost nastavení, aby se vám zobrazovaly počty jen z určitého státu, pokud nechcete sledovat počty v celém světě. Tweak CoronaCount je plně funkční s nejnovějším operačním systémem iOS 13, takže se nemusíte bát, že by vám na nejnovějších iPhonech nefungoval.

Pokud jste se rozhodli, že chcete mít nejnovější počty o nákaze koronavirem vždy k dispozici, tak tweak CoronaCount můžete stáhnout prostřednictvím aplikace Cydia, a to buď z repozitáře Packix (https://repo.packix.com), anebo přímo z repozitáře vývojáře (https://megadevios.github.io/repo/). Celý tweak je k dispozici naprosto zdarma. V případě, že chcete změnit možnosti tweaku, které jsem zmínil v předchozím odstavci, tak po instalaci přejděte do nativní aplikace Nastavení, kde sjeďte níže ke všem nainstalovaným tweakům. Zde poté rozklikněte kolonku Corona, a poté si zvolte, jaké počty chcete zobrazit, a popřípadě také již zmíněnou oblast, pokud nechcete sledovat počty na celém světě. V případě, že chcete sledovat situaci v Česku, zadejte do pole Czechia, a poté proveďte Respring pomocí tlačítka vpravo nahoře.