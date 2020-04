Nejlepší tweaky na jailbreak: NotiVibe aneb příchozí notifikace bez podívání se na iPhone

Občas se můžete ocitnout v situaci, kdy může být obtížné zjistit, zdali máte na iPhonu nějakou nevyzvednutou notifikaci. Taková situace může nastat například ve škole či v práci, kde jednoduše nechcete před všemi vytahovat telefon. V iOS bohužel neexistuje možnost, která by nám pomohla tuto situaci elegantně vyřešit. Existuje však tweak, který vás může o příchozích notifikacích informovat tak, aniž byste museli iPhone vytáhnout z kapsy a museli se na něj podívat. Po instalaci tweaku bude stačit, abyste na uzamčeném iPhonu podrželi nějaké z tlačítek a podle nastavených aplikací vám dá iPhone vibracemi vědět, zdali na vás nějaká notifikace čeká, či nikoliv.

Tweak, který jsem nakousnul v minulém odstavci, se nazývá NotiVibe. Jedná se o velmi jednoduchý tweak, který má za úkol jediné – informovat vás o v minulosti příchozích a nevyzvednutých notifikacích bez toho, aniž byste museli vytáhnout iPhone z kapsy a podívat se na obrazovku. Pokud se pro instalaci NotiVibe rozhodnete, tak jej prvně musíte správně nastavit. Nastavení tweaku NotiVibe najdete, stejně jako u ostatních tweaků, v nativní aplikaci Nastavení, kde stačí sjet o kus níže k sekci s tweaky, kde roklikněte kolonku NotiVibe. Aplikace, o kterých vás má NotiVibe informovat, si prvně musíte rozdělit do tzv. Most important apps (nejdůležitější) a Important apps (důležité). Tak stejně si můžete nastavit i Titles, což jsou nadpisy. Pokud v nastavení napíšete do textového pole určitý nadpis a ten se objeví v nadpisu notifikace, bude jej tweak NotiVibe brát jako důležitý či nejdůležitější a podle toho poté zavibruje.

V aplikaci byste si poté měli také nastavit metodu pro aktivaci tweaku NotiVibe. Vzhledem k tomu, že iPhony X a novější požívají dlouhé podržení bočního tlačítka pro aktivaci Siri a dvojité zmáčknutí pro vyvolání aplikace Wallet, tak se v tomto případě hodí aktivační metodu přenastavit například na jedno z tlačítek hlasitosti. Osobně preferuji možnost Long Press Volume Up, tedy dlouhé podržení tlačítka pro zvýšení hlasitosti. Níže v nastavení lze zvolit také to, zdali bude tweak možné vyvolat jen při uzamčené obrazovce, a také jakým způsobem vám budou oznamovány důležité a nejdůležitější notifikace aplikací či nadpisů. Tweak NotiVibe je k dispozici zdarma v repozitáři Packix (https://repo.packix.com/).