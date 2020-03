Nejlepší tweaky na jailbreak: Springoptimize 5 aneb změňte si kompletně domácí obrazovku

Mezi jednu z nejlepších funkcí jailbreaku patří to, že si můžete prakticky bez omezení přenastavit vzhled, chování a animace domovské obrazovky iPhonu – mezi vývojáři známé také jakožto SpringBoard. V rámci různými repozitáři je k dispozici nespočet různých tweaků, které můžete pro úpravu domovské obrazovky použít. Některé tweaky dokáží změnit například jen ikony, další vám přinesou změnu animací a pomocí dalších můžete na obrazovku přidat widgety, podobně jako na Androidu. Pokud nechcete váš iPhone zahlcovat několika různými tweaky pro úpravu domácí obrazovky, tak by se vám mohl hodit tweak Springoptimize 5, který přináší prakticky úplně vše, co můžete pro úpravu SpringBoard potřebovat.

Vzhledem k tomu, že Springoptimize 5 patří mezi pokročilejší tweaky, tak je samozřejmě pro jeho vytvoření a správu potřeba čas a nemalé úsilí vývojáře. Přesně kvůli tomu je tweak Springoptimize 5 zpoplatněn, a to konkrétně cenovkou 4.99 dolarů, což je v přepočtu asi 130 korun. I když se to na první pohled může zdát hodně, tak Springoptimize 5 umí doopravdy prakticky všechno, co můžete pro úpravu domovské obrazovky potřebovat. Můžete si tedy vybrat, zdali oželíte dvě kávy, anebo si koupíte skvělý tweak, který by neměl chybět v zařízení každého zastánce jailbreaku. A pokud máte strach z nákupu tweaků, tak vás mohu uklidnit tím, že se jednak tento tweak nachází v jednom z nejrozšířenějších repozitářů Packix (https://repo.packix.com/), a jednak tím, že jsem si na Packix osobně zakoupil již několik tweaků a nikdy jsem neměl byť jediný problém.

Nastavení a přizpůsobení SpringBoard probíhá klasicky v Nastavení vašeho iPhonu, kde stačí po instalaci tweaku sjet níže a v sekci s tweaku rozkliknout možnost Springoptimize 5. Zde stačí tweak jednoduše pomocí přepínače aktivovat, a poté se vám ihned zobrazí veškeré sekce, které můžete upravit. Mezi ně patří například animace, přepínač aplikací, ovládací centrum, dock, složky, ikony, zamknutá obrazovka a mnoho dalšího. Určitě doporučuji, abyste si někdy udělali čas a všechny tyto sekce postupně prošli a nastavili si to, co vám bude vyhovovat. V pravém horním rohu poté najdete vždy tlačítko Respring, které slouží k rychlému restartu domovské obrazovky. Ten musíte po každém složitějším úkonu provést, aby se mohly změny projevit. Společně s tweakem Springoptimize 5 tedy můžete domovskou obrazovku vašeho zařízení změnit k nepoznání.