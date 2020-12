Nejlepší tweaky na jailbreak: Rose aneb rozšíření haptické odezvy v iOS

Je to již několik dlouhých let nazpátek, co se Apple u svých jablečných telefonů vzdal klasických vibračních motorků. Do iPhonů totiž začal integrovat tzv. Taptic Engine, který se stará o příjemnější vibrace, potažmo haptickou odezvu. Funkčnost Taptic Engine si můžete ověřit například po aktivaci tichého režimu pomocí bočního přepínače, popřípadě v různých aplikacích a hrách. Pokud jste někdy měli možnost porovnat haptickou odezvu z iPhonu a z Android zařízení, tak mi zajisté dáte za pravdu, že ta z jablečného telefonu je o mnoho příjemnější.

Jestliže každopádně nepatříte mezi hráče her, ve kterých se haptická odezva projevuje, tak se s ní můžete setkat jen doopravdy velmi zřídka. Jak už jsem zmínil výše, tak se dokáže ozvat při přepnutí tichého režimu, kromě toho pak například u příchozího hovoru a notifikace, to je ale každopádně víceméně všechno. Každopádně, pokud máte na vašem iPhonu nainstalovaný jailbreak, tak pro vás mám skvělou zprávu. Jailbreak se v posledních měsících stává opět čím dál tím více populárním – a rozhodně se není čemu divit, jelikož přichází s mnoha skvělými možnostmi, které byste v iOS nativně hledali jen těžko. Níže si představíme zbrusu nový tweak s názvem Rose, který dokáže rozšířit haptickou odezvu v rámci iOS.

Tweak Rose dokáže haptickou odezvu přidat do různých částí operačního systému iOS. Abychom byli konkrétní, tak si můžete haptickou odezvu nastavit u různých činností, které provedete na domovské či uzamknuté obrazovce, tak stejně můžete odezvu aktivovat například při stisknutí hardwarových tlačítek či při změně nějakého stavu. Mimo jiné lze haptickou odezvu aktivovat také u ovládacího centra, v aplikacích, atd. Mezi aplikace, které Rose podporuje, patří například nativní Hudba a několik dalších. Pokud se pro instalaci Rose rozhodnete, tak si rozhodně vyhraďte několik minut času pro nastavení. Budete totiž muset projít nespočtem různých přepínačů, pomocí kterých si určíte, kdy se má haptická odezva přehrát. Tweak Rose samozřejmě můžete nainstalovat na iOS 13 a iOS 14, k dispozici je zdarma v repozitáři Litten (https://repo.litten.love).