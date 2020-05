Nejlepší tweaky na jailbreak: StickyNote aneb Lístečky z macOS na iPhonu

Pokud patříte mezi uživatele operačního systému macOS, tak dost možná pravidelně používáte nativní aplikaci Lístečky. Díky této aplikaci si můžete jednoduše kdekoliv na plochu přidat klasický lísteček, kterému můžete nastavit velikost, barvu a další předvolby. Co se týče iPhonu či iPadu, tak v tomto případě byste stejnou aplikaci na těchto systémech hledali jen těžko. Pokud však máte iPhone či iPad a něm nainstalovaný jailbreak, tak si aplikaci (respektive tweak), jenž je podobná Lístečkům z macOS, můžete nainstalovat i na vaše iOS či iPadOS zařízení.

Tweak, který přidání lístečků do operačního systému iOS či iPadOS nabízí, se nazývá jednoduše StickyNote. I přesto, že nativní aplikace Poznámky je jednoduchá a skvělá, tak jí chybí jedna funkce, kterou je možnost rychlého zobrazení poznámek na uzamčené obrazovce. Mnoho z nás využívá Poznámky k sepsání nákupního seznamu, avšak v obchodě je poté nutné iPhone po každém uzamknutí odemykat a seznam zobrazit. StickyNotes můžete vyžít nejen v této situaci, kdy stačí zařízení rozsvítit a na uzamknuté obrazovce se ihned veškeré poznámky, v tomto případě tedy nákupní seznam, zobrazí. Lístečky z tweaku StickyNote lze tedy zobrazit na uzamčené obrazovce, kromě zobrazení můžete poznámku také jednoduše upravovat či do ní psát, a to opět bez nutnosti odemčení.

Vzhledem k tomu, že jsou lístečky z tweaku StickyNote k dispozici ihned po rozsvícení zařízení, tak je samozřejmě podle toho nutné přizpůsobit obsah, který do nich budete psát. Na psaní různých přístupových údajů a hesel do lístečků ze StickyNote tedy můžete ihned zapomenout – nechcete-li o vaše účty přijít. StickyNote lze na uzamčené obrazovce jednoduše vypnout, takže si můžete samozřejmě nechat zobrazit veškeré notifikace bez rušení. V nastavení tohoto tweaku si poté můžete lístečky personalizovat – změnit můžete vše od barvy, přes písmo a jeho velikost, až po velikost lístečku či třeba animaci. StickyNote si můžete nastavit tak, aby se obsah zobrazil po odemčení zařízení, což už ale není tak rychlé. Tweak StickyNote je k dispozici zdarma pro všechny verze iOS od 11, až po 13.5. Stáhnout jej můžete v repozitáři Twickd (https://repo.twickd.com).