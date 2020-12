Nejlepší tweaky na jailbreak: App Library Controller aneb deaktivace a úprava Knihovny aplikací

V rámci iOS 14 jsme se na jablečných telefonech dočkali hned několika různých změn – zmínit můžeme například kompletně přepracované widgety, které si nově můžete přidat i na domovskou obrazovku, anebo třeba Knihovnu aplikací, kterou najdete na poslední stránce domovské obrazovky. V Knihovně aplikací jsou jednotné aplikace rozdělené do několika kategorií, ze kterých je pak můžete spustit. Pro mnoho uživatelů je problém v tom, že si Knihovnu aplikací nemohou žádným způsobem přizpůsobit, a to ani vzhledově, ani funkčně. K roztřídění aplikací navíc dochází automaticky a v případě nutnosti Knihovnu aplikací ani nevypnete. Kvůli všem těmto nedokonalostem se pro mnohé stala Knihovna aplikací nenáviděnou.

Jestliže však patříte mezi jedince, kteří mají na svém iPhonu nainstalovaný jailbreak, tak pro vás mám skvělou zprávu. K dispozici jsou samozřejmě tweaky, pomocí kterých si můžete Knihovnu aplikací upravit k obrazu svému, popřípadě ji můžete samozřejmě kompletně deaktivovat. Jedním z nejlepších tweaků pro správu Knihovny aplikací je App Library Controller. Pokud se rozhodnete pro jeho instalaci, tak získáte mnoho možností pro změnu různých aspektů. Můžete například nastavit, aby se namísto klasického zobrazení zobrazoval abecední seznam aplikací, kromě toho zde najdete funkce pro úpravu vzhledu jako takového.

Výše uvedeným tweakem s názvem App Library Controller si tedy uživatelé mohou Knihovnu aplikací kompletně přizpůsobit, tedy pokud jí chtějí dát alespoň nějakou šanci. Pak jsou tady ale takoví uživatelé, kteří Knihovnu aplikací nesnáší od prvního pohledu a nejraději by ji kompletně deaktivovali a smazali. I v tomto případě můžete využít tweak, a to App Library Disabler, který je oproti App Library Controller o mnoho jednodušší. Jak už název napovídá, tak tento tweak slouží pouze ke kompletní deaktivaci Knihovny aplikací. Apple se v minulosti u jailbreaku v mnoha věcech inspiroval, a poté určité funkce přenesl do veřejné verze iOS. Doufejme tedy, že se jablečná společnost inspiruje i v tomto případě, a že dá uživatelům možnost pro jednoduchou správu Knihovny aplikací, popřípadě pro kompletní deaktivaci. Oba dva zmíněné tweaky můžete stáhnout z repozitáře BigBoss (http://apt.thebigboss.org/repofiles/cydia/).