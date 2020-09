Nejlepší tweaky na jailbreak: dotto+ aneb minimalistické odznaky aplikací

iPhone či iPad vás dokáže v rámci operačního systému iOS, respektive iPadOS, informovat o příchozích notifikacích všemi možnými způsoby. Pokud vám nějaká notifikace přijde, tak se klasicky objeví na uzamčené obrazovce, popřípadě v oznamovacím centru. Kromě toho může aplikace vaši pozornost získat samozřejmě zvukem či vibracemi a vyskakovacími okny. Pokud takovou notifikaci odložíte a necháte ji na později, tak si i přesto můžete být jistí, že na ni nezapomenete. U ikony aplikace, ze které notifikace pochází, se totiž vpravo nahoře zobrazí malá červená tečka s číslem, které reprezentuje počet čekajících upozornění – těmto tečkám se říká odznaky.

Zmíněné odznaky jsou součástí iOS již po dobu několika dlouhých let. Setkal se s nimi doopravdy snad každý z nás – ať už v případě čekající aktualizace, nepřečtených zpráv v chatovací aplikaci či v případě několika tisíců nezobrazených e-mailů. Odznaky jsou v rámci iOS či iPadOS bohužel již delší dobu nepozměněné a nutno podotknout, že v některých případech lezou uživatelům lehce na nervy, a to právě kvůli výraznému červenému zbarvení společně s číslem, které dokáže pěkně znervóznit. V případě, že se tyto odznaky nelíbí ani vám, tak pro vás mám dobrou zprávu – musíte mít však jailbreak. S pomocí tweaku dotto+ si můžete zobrazení odznaků kompletně změnit, a to do více minimalistické podoby.

Tweak dotto+ je velmi jednoduchým tweakem, který se stará pouze o změnu zobrazení odznaků z aplikací. Jak už jsem ale zmínil, tak je dotto+ určeno především pro uživatele, kteří mají rádi minimalismus, a kteří nemají rádi přeplácanou domovskou obrazovku. Po instalaci dotto+ se namísto velkého červeného odznaku objeví malinká tečka bez čísla. V nastavení tohoto tweaku si poté můžete zvolit, zdali bude malinká tečka vyplněná, anebo zdali bude do tvaru písmene O. Zbavit se můžete také křiklavé červené barvy – zvolit si můžete z 11 předpřipravených barev pro odznaky, popřípadě si můžete nastavit vlastní. Skvělou funkcí je poté Adaptive Color, kdy se odznak automaticky zbarví na základě barvy ikony aplikace, což vypadá parádně. Nechybí poté možnost pro nastavení pastelových barev a průhlednosti. Tweak dotto+ je k dispozici naprosto zdarma v rámci repozitáře Dynastic (https://repo.dynastic.co).