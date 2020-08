Nejlepší tweaky na jailbreak: ShortLook aneb perfektní notifikace na uzamčené obrazovce

Pokud chcete na uzamčeném iPhonu nějakým způsobem zobrazit notifikace, tak je nutné, abyste k němu přišli a klepnuli na displej či stisknuli tlačítko. Bohužel iPhone nedisponuje LED diodou a ani funkcí, pomocí které by bylo možné notifikace s pomocí OLED displeje zobrazovat na zhasnutém displeji. To znamená, že vás jablečný telefon o nové notifikaci informuje pouze rozsvícením celého displeje a případným zvukem. Z pohledu bezpečnosti a soukromí je to samozřejmě fajn, ale na druhou stranu by se hodila možnost pro zobrazení velké ikony aplikace, ze které notifikace pochází. Klasickým uživatelům nezbývá nic jiného, než se modlit, aby Apple nějakou takovou funkci do iOS přidal. Uživatelé s jailbreakem už však čekat nemusí.

K dispozici je totiž tweak s názvem ShortLook, který vás dokáže jednoduše a elegantně informovat o notifikacích, které vám přijdou na iPhone. V případě, že vám nějaká notifikace z aplikace přijde, tak ve výchozím nastavení z dálky jednoduše nevidíte, z jaké aplikace pochází. ShortLook notifikaci zobrazí na uzamčené obrazovce v podobě velké ikony, a tak už zdálky poznáte, zdali se jedná o notifikaci z nějaké důležité aplikace, či nikoliv. Pozadí notifikace si poté můžete nastavit na černou barvu, což se hodí především pro OLED displeje, k dispozici je však také klasická možnost v podobě rozmazaného pozadí. ShortLook notifikaci zobrazí v ten moment, když na zařízení notifikace přijde. Kouzlo je v tom, že notifikace zmizí ihned, jakmile telefon vezmete do ruky – to proto, abyste k ní ihned měli přístup a nemuseli nic zavírat.

Podle vývojářů byl ShortLook již od svých základů vyvíjen tak, aby jej uživatelé mohli využívat ve všemožných případech. Je tedy jedno, zdali ShortLook používá člověk, kterému během jednoho dne přijde jeden e-mail, anebo uživatel, kterému za pár minut přijde několik notifikací v rámci sociálních sítí. Notifikace z jednotlivých aplikací se totiž mohou slučovat a v pravé horní části ikony se klasicky objeví odznáček s číslem, který značí počet notifikací. ShortLook si samozřejmě můžete nastavit podle vlastních představ tak, aby vám co možná nejvíce vyhovoval. Tweak ShortLook je k dispozici od iOS 11 až po iOS 13.5 a za 2.99 dolarů jej můžete zakoupit v rámci repozitáře Dynastic (https://repo.dynastic.co).