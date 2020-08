Nejlepší tweaky na jailbreak: Rapid aneb domovská obrazovka z iOS 14 na steroidech

Některé tweaky na jailbreak jsou velmi jednoduché a často přináší jen jednu jedinou funkci, po které však klasičtí uživatelé dlouhou dobu prahnou – v tomto případě lze zmínit například AirPods Case Low Battery anebo You Up?. Existují však i takové tweaky, které jsou velmi komplexní, a po stažení a instalaci nabízí hned několik zajímavých funkcí, například pro změnu vzhledu systému, anebo rozšířené možnosti nastavení – například tweaky Asteroid či Blanca. V dnešním díle seriálu Nejlepší tweaky na jailbreak se společně podíváme na tweak s názvem Rapid, který přináší výrazné změny operačního systému iOS, a to po vzoru widgetů z iOS 14.

Rapid je víceúčelový tweak, který na iPhone (či iPad) přináší mnoho zajímavých a užitečných funkcí. Pomocí tweaku Rapid je možné vytvořit speciální domovskou obrazovku, na kterou si můžete přidat mnoho různých prvků a widgetů, podobně jako v iOS 14. Widgety jsou zde ale o mnoho propracovanější a hlavně jich je k dispozici více. Konkrétně si na obrazovku můžete přidat například ikonu pro rychlý přístup do určité sekce nastavení, například do nastavení iCloudu, nechybí však ani kompaktní ovladač pro Wi-Fi, Bluetooth, mobilní data, apod. Kromě toho lze na obrazovku přidat rychlý přístup k až šesti libovolným aplikacím. Popřípadě můžete využít rychlého přístupu k určité URL adrese, tedy možnost pro rychlé otevření jakékoliv webové stránky – například na nějaké oblíbené fórum, či na web s vaším portfoliem. K dispozici je také widget pro jednoduché ovládání hudby, který se oproti tomu nativnímu v mnohém liší.

Další skvělou funkcí je možnost pro vytvoření „opožděného“ snímku obrazovky. V rámci tweaku Rapid si můžete nastavit prodlevu pro vytvoření snímku obrazovky poté, co snímek provedete. Se snímky obrazovky má co dočinění také funkce Showcase. Pokud se rozhodnete pro jeho využití, tak můžete vzít jakýkoliv snímek obrazovky a vložit jej pomocí pár klepnutí do těla iPhonu. Stačí Showcase otevřít, zvolit si zařízení, poté samotný snímek obrazovky a je hotovo. Tento vyhotovený snímek poté můžete ihned jednoduše sdílet, popřípadě s ním jakkoliv jinak pracovat. Pokud si tedy chcete ozvláštnit pracovní plochu na iPhonu, tak vám mohu tweak Rapid doopravdy doporučit. Můžete si jej zakoupit za 2.49 dolarů v rámci repozitáře Twickd (https://repo.twickd.com/).