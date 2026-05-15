Zlatý mobil Trump Mobile T1 Phone je údajně hotov!

Mobilní operátor Trump Mobile, za kterým stojí synové amerického prezidenta Donald Trump, znovu rozvířil pozornost kolem svého kontroverzního „zlatého smartphonu“ T1 Phone. Firma nyní tvrdí, že telefon je konečně hotový a první zákazníci ho začnou dostávat ještě tento týden. Projekt přitom poslední měsíce provázely odklady, nejasnosti a rostoucí pochybnosti, zda zařízení vůbec někdy dorazí do rukou zákazníků. Podle vyjádření Trump Mobile na sociálních sítích mají lidé, kteří si T1 Phone předobjednali, obdržet aktualizační e-mail a distribuce telefonů má údajně začít okamžitě. Firma zároveň tvrdí, že si zařízení předobjednalo téměř 600 tisíc zákazníků. Jen na zálohách tak společnost vybrala zhruba 59 milionů dolarů, tedy přibližně 1,2 miliardy korun.
Právě obrovský zájem ale začal vyvolávat otázky. T1 Phone byl původně prezentován jako ambiciózní americký smartphone s luxusním zlatým designem a výraznou symbolikou Spojených států. Firma slibovala spuštění prodeje už koncem loňského léta. Termín se ale následně několikrát posunul, nejprve na listopad, poté na prosinec a nakonec na polovinu letošního března. V dubnu pak Trump Mobile zcela odstranil datum vydání ze svých webových stránek, což jen posílilo spekulace, že projekt může mít vážné problémy.
Zákazníci přitom za možnost předobjednávky platili 100$ zálohu. Kritici začali upozorňovat na to, že firma drží desítky milionů dolarů od lidí, kteří stále nemají jistotu, kdy nebo zda vůbec telefon dostanou. Situaci navíc příliš neuklidnilo ani poslední vyjádření zákaznické podpory společnosti. Ta sice potvrzuje, že telefony „brzy dorazí“, ale zároveň nedokáže říct konkrétní termín dodání. Trump Mobile nyní tvrdí, že zařízení budou odesílána podle pořadí přijatých objednávek. Není však jasné, kolik kusů je skutečně připraveno k expedici ani kdo telefon fyzicky vyrábí. Právě absence detailů kolem výroby a technických parametrů byla jedním z hlavních důvodů, proč část technologické komunity projekt od začátku označovala spíše za marketingový tah než seriózní produkt.
Technické specifikace T1 Phone přitom na papíře vůbec nevypadají špatně. Trump Mobile láká na velký 6,78palcový AMOLED displej se 120Hz obnovovací frekvencí, což je dnes standard spíše vyšší střední třídy. Telefon má nabídnout také čtveřici fotoaparátů v čele s 50Mpx hlavním senzorem, doplněným o 8Mpx ultraširokoúhlý objektiv a 50Mpx teleobjektiv s 2× optickým přiblížením. Selfie kamera má mít rovněž 50 Mpx. Výbava dále zahrnuje baterii s kapacitou 5000 mAh a podporou 30W rychlého nabíjení, čtečku otisků prstů i odemykání obličejem pomocí AI Face Unlock. O výkon se má starat blíže nespecifikovaná platforma Snapdragon od společnosti Qualcomm a operačním systémem bude Android. Právě nejasnosti kolem konkrétního procesoru, výrobce zařízení nebo detailnějších parametrů ale zatím vyvolávají otázky, zda jde skutečně o originální smartphone vyvíjený pro Trump Mobile, nebo spíše o upravený model některého čínského výrobce s novým brandingem a zlatým designem.
T1 Phone je přesto zajímavou ukázkou toho, jak silná může být značka spojená se jménem Donalda Trumpa. I přes dlouhé měsíce nejistoty dokázal projekt získat stovky tisíc zákazníků ochotných zaplatit zálohu předem. Pokud se nyní opravdu podaří telefony doručit, půjde o jeden z nejbizarnějších, ale zároveň nejúspěšnějších crowdfundingových příběhů posledních let. Otázkou zůstává, zda bude samotný telefon odpovídat očekáváním, která kolem něj Trump Mobile vybudoval. Pokud ne, může se z projektu velmi rychle stát obrovský reputační problém nejen pro operátora, ale i pro samotnou značku Trump.