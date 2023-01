Nejlepší aplikace pro správu financí aneb začněte nový rok s lepším rozpočtem

Spendee

Pokud chcete podpořit tuzemské tvůrce, můžete sáhnout po aplikaci s názvem Spendee. Spendee vám umožní snadnou, spolehlivou a efektivní správu financí, příjmů a výdajů. Veškeré finance, které do aplikace zadáte, najdete přehledně roztříděné do grafů, ze kterých můžete snadno vyčíst, za co nejvíce utrácíte. Spendee nabízí také propojení s vaším bankovním účtem, možnost vytvoření rozpočtu a spoustu dalšího.

Aplikaci Spendee stáhnete bezplatně zde.