První informace o Apple Watch Ultra 3 jsou venku a rozhodně vás nepotěší

Ani letos nemá Apple podle informací jednoho z nejpřesnějších Apple analytiků Minga-Chi Kua v plánu vynechat představení nové generace Apple Watch Ultra. A jak se bohužel zdá, ani letos se nebude jednat o žádné terno, stejně jako tomu bylo loni u Apple Watch Ultra 2.

Pokud se vám zdálo, že už loňské Apple Watch Ultra přinesly z hlediska hardwaru jen minimum změn a navýšení základního úložiště či jasu displeje vás neoslnila, pak vězte, že u modelu Ultra 3 toho má být ještě méně. Kuo totiž přišel doslova s tím, že letošní generace Apple Watch Ultra nebude mít téměř žádné hardwarové upgrady ve srovnání s Ultra 2. Nebylo by proto absolutně překvapivé, kdyby se hodinky dočkaly například jen novějšího čipu, který by Apple nasadil taktéž do standardních Apple Watch, a tím veškerá hardwarová vylepšení skončila.

Fotogalerie apple watch ultra koncept 4 apple watch ultra koncept 3 apple watch ultra koncept 2 apple watch ultra koncept 1 Vstoupit do galerie

Eso v rukávu však kalifornský gigant přeci jen má a jsou jím nové barevné varianty. Právě po těch totiž mnozí fanoušci Apple Watch u modelu Ultra prahnou a je víceméně jasné, že pokud Ultry 3 dorazí i v jiných odstínech než jen v přírodním titanu, leckoho přiměje nová barva k nákupu. Ostatně, přesně to se stalo i u růžových Series 9, které sice taktéž nepřinesly zhola nic zásadního, avšak díky nové barvě na ně zejména ženy ze starších Apple Watch přecházely. A jelikož se o nových barvách pro Apple Watch Ultra mluví intenzivně již poměrně dlouho, nebylo by absolutně překvapivé, kdybychom se jich letos skutečně dočkali.