Podívejte se, jak se bude velikostně lišit iPhone 16 Pro Max od 15 Pro Max

iPhony letos čeká malé úhlopříčkové zemětřesení. Zatímco základní modely si zachovají dosavadní úhlopříčky 6,1″ a 6,7″, řada Pro povyroste právě z těchto úhlopříček na 6,3″ a 6,9″. Pokud si však myslíte, že se jedná o výrazný nárůst, jste na omylu. Leaker MajinBu totiž zveřejnil před pár hodinami na svém účtu na X porovnání 6,7″ iPhonu 15 Pro Max s maketou 6,9″ iPhonu 16 Pro Max, ze kterého je krásně vidět, že je nárůst skutečně zanedbatelný. Ostatně, přesvědčte se sami v galerii níže.

Ačkoliv může na první pohled zvětšení relativně malého zařízení o 0,2″ působit jako poměrně radikální, je třeba si uvědomit dvě důležité věci. Tou první je fakt, že 0,2″ je jen 0,508 cm, což je samo o sobě málo. Druhou věcí je pak to, že se rámeček kolem displeje má i letos Applu podařit zúžit, což by se mělo ve výsledku projevit právě možnosti nasadit o to menší displej, jelikož se poměrově zvětší jeho zobrazovací plocha právě ubráním černého rámečku kolem displeje. Přechod z 6,7″ na 6,9″ iPhone 16 Pro Max, respektive přechod z 6,1″ na 6,3″ iPhone 16 Pro vás tak velikostně bolet určitě nebude.