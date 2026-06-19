Definitivní konec snu o Apple Car. Apple prodal obří testovací polygon a počítá miliardové ztráty

Více než dva roky poté, co jablečný gigant oficiálně uložil ke spánku svůj ambiciózní projekt vlastního autonomního elektromobilu, přichází definitivní tečka za touto kapitolou. Apple se totiž rozhodl prodat svůj obří testovací areál v arizonské poušti, který celá léta sloužil k přísně utajovanému vývoji a testování samořízených systémů. Novým majitelem tohoto masivního komplexu se stala společnost Waymo, která spadá pod křídla konkurenčního Alphabetu a dlouhodobě platí za jednoho z hlavních lídrů v oblasti autonomní taxislužby.
Miliardový projekt a drobné pro Apple
Celá transakce byla oficiálně stvrzena začátkem června, kdy rozsáhlý majetek v arizonském Wittmanu přešel do rukou nového vlastníka. Waymo za areál o rozloze přesahující pět a půl tisíce akrů zaplatilo dvě stě dvacet milionů dolarů. Apple přitom tyto pozemky, které v minulosti využívala k testování vozů automobilka Chrysler, koupil v roce 2021 prostřednictvím nastrčené společnosti za sto dvacet pět milionů dolarů. Z čistě realitního hlediska sice jablečná společnost na samotném pozemku dokázala vydělat, ale v kontextu celého projektu s kódovým označením Project Titan jde o pouhé drobné. Podle interních odhadů totiž Apple za deset let vývoje utopil ve snu o vlastním autě astronomických deset miliard dolarů. Získaná částka z prodeje tak kompenzuje sotva dvě procenta z celkových nákladů na tento neúspěšný experiment.
Prodej arizonského polygonu je logickým vyústěním situace. Apple už na podzim roku 2024 oficiálně zrušil svá povolení pro testování autonomních vozidel na veřejných komunikacích. Držet dál obří soukromé testovací městečko, které disponuje dálničními úseky, velkou oválnou dráhou a simulovanými městskými křižovatkami, nedávalo pro firmu žádný smysl. Pro Waymo je to naopak obrovská výhra, protože získává dokonale izolované zázemí pro ladění chování svých samořízených vozů v extrémních podmínkách a bez zvědavých očí veřejnosti.
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Kam zmizely investované miliardy
Ačkoliv byl projekt Apple Car pro peněženku společnosti obrovskou ranou, investované peníze a úsilí tisícovek špičkových inženýrů nepřišly zcela vniveč. Desetiletý výzkum pokročilého počítačového vidění, složitých algoritmů pro rozpoznávání objektů v reálném čase a strojového učení se stal pevným základem pro současné iniciativy firmy. Většinu technologií i samotných vývojových týmů Apple úspěšně absorboval do vývoje své umělé inteligence Apple Intelligence. Zkušenosti z vývoje autonomních systémů navíc nyní korporace hojně využívá ve své nově vznikající robotické divizi. Prodej pozemků je tak spíše symbolickým pohřbem jedné velké iluze a potvrzením toho, že se Apple plně soustředí na digitální budoucnost