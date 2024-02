Drahý konec Apple Car: Apple utopil v Projectu Titan více než 10 miliard dolarů

Tento týden se v médiích objevily zprávy, podle kterých Apple oficiálně ukončil vývoj svého autonomního elektromobilu. Podle nejnovějších zpráv to vypadá, že celý projekt upadal pomalu a pozvolna, a že Apple Car, který nikdy nespatří světlo světa, vyšel cupertinskou společnost dost draze.

Podle zprávy deníku The New York Times, která podrobně popisuje problémy, s nimiž se projekt během vývoje potýkal, utratila společnost Apple za posledních deset let více než 10 miliard dolarů. Společnost Apple projekt poprvé spustila v roce 2014 a nechala ho více než deset let skomírat, než ho začátkem tohoto týdne definitivně odvolala. Zmíněné peníze byly vynaloženy na výzkum a vývoj, a na projektu dlouhodobě pracovaly tisíce inženýrů společnosti Apple a odborníků na automobily. Někteří zaměstnanci společnosti Apple prý od počátku tušili, že tento počin pravděpodobně ztroskotá, a místo kódového označení „Project Titan“ jej sarkasticky nazývali „The Titanic disaster“.

Generální ředitel společnosti Apple Tim Cook sice projekt podepsal, ale členové týmu, který se na automobilu podílel, věděli, že jeho realizace bude téměř nemožná. Elektromobil se schopností samostatného řízení by musel stát nejméně 100 000 dolarů a měl by velmi nízké marže a silnou konkurenci. I když Apple údajně jednal s Elonem Muskem o možné koupi Tesly, společnost se rozhodla, že stavba vlastního vozu dává větší smysl než pokus o integraci Tesly do Applu. Již v roce 2014 Musk uvedl, že s Applem „vedl rozhovory“, ale tehdy řekl, že akvizice se zdá být „velmi nepravděpodobná“.

Applu se nikdy nepodařilo najít vhodného lídra pro projekt Apple Car. Projekt měl čtyři různé vedoucí a v průběhu posledních 10 let byl několikrát rozšířen a omezen. Podle deníku The New York Times byl konečným důvodem jeho neúspěchu fakt, že Apple jednoduše nebyl schopen vyvinout software a algoritmy pro auto s autonomním řízením. Více než 2 000 zaměstnanců, kteří na projektu automobilu pracovali, bude přerozděleno, někteří se připojí k jiným týmům ve společnosti Apple a budou pracovat na umělé inteligenci a dalších technologiích, někteří budou muset být bohužel propuštěni. Apple využije poznatky z projektu automobilu a použije je na další zařízení, jako jsou AirPods s kamerami poháněnými umělou inteligencí, robotičtí asistenti a rozšířená realita.