Proč je Apple Car jen mýtus, který nikdy nespatří světlo světa

Už pár let se internetem šíří název Apple Car a spočítat články věnující se tomu, jak by mělo vypadat auto od Applu byste zřejmě do konce života nezvládli. Já jsem od začátku k tomu, že by měl Apple vytvořit vlastní vůz poněkud skeptický a vše považuji za mýtus, který nikdy nespatří světlo světa. Zkusím vám na následujících řádcích říct, proč si myslím, že nejen pro Apple, ale ani pro nás uživatele nedává auto od Applu žádný smysl a budu se těšit, až mi to v komentářích vyvrátíte a napíšete argumenty, proč podle vás naopak Apple Car smysl dává a proč by jej měl Apple už co nevidět představit.

V automobilovém průmyslu nejsou peníze

Čistý zisk Applu za rok 2021 byl 107,8 miliardy amerických dolarů. Zisk celého koncernu Volkswagen byl za první pololetí roku 2021 „pouze“ 8,3 miliardy euro. Zisk za druhé pololetí nebyl zatím zveřejněn, ovšem i kdyby byl pro příklad vyšší než za první pololetí, tedy třeba 10 miliard euro, stále by byl zisk celého Volkswagenu více než 5x nižší, než zisk společnosti Apple. Je potřeba si navíc uvědomit, že Volkswagen je koncern, pod který patří automobilky Volkswagen, Audi, Škoda Auto, Bentley, Porsche, Lamborghini, MAN, Scania, SEAT, Cupra, Volkswagen užitkové vozy, Navistar International a Ducati.

Je přitom těžké si představit, že by Apple dokázal prodat více vozů než například Škoda Auto. Přes to, jaké množství aut, náhradních dílů, služeb a všech ostatních věcí nabízí Volkswagen, je jeho čistý zisk pětkrát nižší, než v případě Applu. Právě to mě vede k otázce, zda by se Applu z jakéhokoli důvodu mělo vyplatit vyrábět vlastní automobil. Je jedno, že to bude elektromobil, že to bude technologicky nejlepší auto na této planetě a že jej všichni fanoušci Applu chtějí vidět. To, na co Apple musí myslet na první místě, je zisk. Pokud vezmeme jako dobrý příklad Škoda Auto, tak tato automobilka prodala neuvěřitelných 878 000 vozidel v roce 2021 a přesto její čistý zisk byl „pouze“ něco málo přes jednu miliardu Euro, tedy to, co Apple představuje zisk Applu za 3 dny! Navíc představit si, že by Apple prodal téměř milion vozidel za rok je dost sci-fi.

Apple se nikdy netajil tím, že projekty, které zkrátka nejsou tak ziskové, jak si představuje, nemá problém ze dne na den ukončit. Příklad mohou být například bezdrátové routery AirPort. Náklady na výrobu, vývoj, logistiky, opravu, servis a vše ostatní u AirPortu přitom nejsou nižím ve srovnání s náklady, které by měl v případě, že by na trh uvedla vlastní vozidlo. Náklady spojené s logistikou, výrobou, skladováním náhradních dílů, distribucí, prodejem, záručním a pozáručním servisem v případě automobilu jsou tak extrémní, že se v žádném případě nemůže Applu vyplatit uvést na trh vlastní vozidlo. I kdyby se mu vše podařilo udělat lépe, než to dělají koncerny typu BMW, General Motors, Volkswagen a tak podobně, o čemž lze pochybovat, i tak nastává otázka, proč by to Apple vlastně dělal?

Těžko najde klíč na to, jak snížit náklady a zvýšit zisk tak extrémně, aby vydělával na automobilech zcela jiné částky než například Škoda nebo Volkswagen a dělat toto všechno kvůli zisku, který vygeneruje Apple v současné době za 3 dny v případě srovnání se Škodou nebo za 2 měsíce v případě srovnání s celým koncernem Volkswagen, zkrátka nemůže dávat žádný smysl. A pokud vás napadá vytáhnout Teslu, tak ta měla v roce 2021 čistý zisk 2,3 miliardy dolarů a prodala téměř stejně vozů, jako Škoda Auto.

Nemluví se o klíčových lidech

Jsem obrovský fanoušek F1 a když se Lawrence Stroll pustil do budování týmu Aston Martin nebo když se Red Bull rozhodl, že umí kromě limonády vyrobit i motor pro monopost F1 a nepotřebuje k tomu Hondu, okamžitě se začalo mluvit o desítkách jmen. Jmen lidí, kteří umí postavit auto, umí postavit motor, umí jej naladit, rozumí aerodynamice a tak dále. V případě Applu se také mluví o jménech, ovšem všechna ta jména spojuje jedno, jsou to softwarový inženýři. Nejsou to lidé, kteří se věnují aerodynamice, bezpečnostním prvkům, tlumičům, elektromotorům nebo podobným záležitostem. Vyrobit auto není jen tak a je úplně jedno, zda se bavíme o Škode Fabia nebo o Pagani.

Vůz se skládá z tisíců součástek, v průměru je to pak 12 000 součástek, které musí někdo vymyslet, vyrobit a smontovat dohromady. Aby vše fungovalo tak jak má opravdu to není legrace a zatím se neukázal ani náznak toho, že by Apple zaměstnal legendy automobilového průmyslu, kteří vědí, jak tyto věci fungují. Řeč je neustále pouze o softwarových inženýrech a to je v tomto případě opravdu jen špička ledovce, kterou potřebujete.

Rozšiřování CarPlay

Apple ukázal současně s iOS 16 také vizi toho, jak bude vypadat CarPlay, který by se měl víc a víc integrovat do samotného vozu a měl by být schopen s vozem komunikovat. Pokud se do budoucna Apple dohodne s automobilkami na propojení dalších součástek, respektive dalších senzorů vozu s CarPlay, budeme mít defakto Apple Car z jakéhokoli vozu na světě. Kdyby chtěla společnost z Cupertina přijít v následujících měsících nebo letech s vlastním vozem, jen těžko si lze představit, že by rozšířila CarPlay po mnoha letech, kdy byl beze změn právě tímto směrem a právě nyní. Mnohem větší provázání hardware a software v případě vozu a CarPlay je totiž to, co bychom čekali i od Apple Car, protože je to klíčová věc, ve které Apple vyniká. Když budete mít možnost propojit vozidla stávajících výrobců tímto směrem s iPhonem, pak by pro Apple bylo těžké přesvědčit vás, abyste si přece jen koupili Apple Car.

Za mě osobně je tedy Appel Car skutečně jen nějaký mýtus, který se začal před pár lety šířit po internetu, ovšem najít v něm jakoukoli logiku je jen velmi složité. Proč by se Apple pouštěl do něčeho, co mu vůbec není blízké a především pak do něčeho, co mu ani nijak rapidně nezvýší zisk. Navíc je tu ještě jedna věc, o které jsem se doposud nezmínil. Koupili byste si telefon od BMW? Koupili byste si vločky na snídani od Nike? Koupili byste si televizi od Adidasu? Ani ne, že. Tak si sami řekněte odpověď na otázku, zda by si běžný uživatel koupil auto od Applu.