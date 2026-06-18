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Už nebudou vypadat tak divně. Apple v iOS 27 mění vzhled ikon, které jsme ostře kritizovali

iPhone
J. FilipJiří Filip
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Když Apple loni představil designový jazyk Liquid Glass, jednalo se o jednu z největších vizuálních změn iPhonu za poslední roky. Součástí proměny byly i kompletně přepracované ikony aplikací, které dostaly skleněný vzhled, výraznější hloubku a nové světelné efekty. Přestože si nový styl našel řadu příznivců, kritika na sebe nenechala dlouho čekat. Mnoho uživatelů si totiž stěžovalo především na rozmazaný vzhled některých ikon, příliš výrazné odlesky a efekt, který občas překrýval samotnou grafiku aplikace. Apple se proto rozhodl reagovat a v iOS 27 přináší další výraznou úpravu ikon napříč celým systémem.

iOS 26 vs iOS 27

Hlavní změna spočívá v tom, že Apple přepracoval samotnou konstrukci ikon. Zatímco v iOS 26 působil skleněný efekt jako jednotná vrstva položená přes grafiku aplikace, v iOS 27 jsou jednotlivé vrstvy Liquid Glass zabudovány přímo do designu ikon. Výsledkem je výrazně lepší oddělení jednotlivých prvků, ostřejší hrany a vyšší kontrast. V praxi to znamená, že loga aplikací působí detailněji a lépe vyniknou i na první pohled. Skleněný efekt nezmizel, ale už nepřebíjí samotný obsah ikon tak agresivně jako dříve. Apple se podle všeho snažil zachovat charakter Liquid Glass, ale současně odstranit jeho největší slabiny.

Ještě zajímavější změna se týká efektu, který si mezi uživateli vysloužil poměrně rozporuplné reakce. V iOS 26 totiž ikony reagovaly na pohyb telefonu a měnily odlesky podle náklonu zařízení. Někteří uživatelé však upozorňovali, že kvůli tomu ikony působily dojmem, jako by byly nakřivo nebo nakloněné na jednu stranu. Apple tento efekt v první betě iOS 27 prakticky odstranil. Ikony si sice zachovávají jemné světelné zvýraznění, ale odlesky už nereagují na pohyb telefonu a nevytvářejí optickou iluzi naklonění. Právě tato změna patří mezi nejčastěji zmiňovaná v prvních reakcích testerů.

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Celá úprava zapadá do širší strategie Applu pro iOS 27. Na WWDC 2026 firma oznámila řadu vylepšení Liquid Glass, která mají zlepšit čitelnost a dát uživatelům větší kontrolu nad vzhledem systému. Přibyl například nový posuvník průhlednosti, který umožňuje nastavit intenzitu efektu podle vlastních preferencí.  Zdá se tak, že Apple od svého nového designového směru neustupuje. Místo toho jej postupně upravuje na základě zpětné vazby od uživatelů. Ikony v iOS 27 proto nepředstavují návrat ke staršímu stylu, ale spíše druhou generaci Liquid Glass, která se snaží zachovat moderní vzhled a současně odstranit nejčastější výtky.

Vývojáři dostávají nové nástroje

Na změny se budou muset připravit také vývojáři. Apple totiž aktualizoval nástroj Icon Composer, který nyní podporuje tvorbu ikon z více vrstev Liquid Glass. Nově lze přesněji nastavovat refrakční efekty, odlesky nebo chování jednotlivých vrstev a v reálném čase sledovat, jak bude výsledná ikona vypadat v systému.  To znamená, že postupně by se stejných úprav měly dočkat i aplikace třetích stran. Zpočátku se změny týkají hlavně aplikací přímo od Applu, ale s příchodem finální verze iOS 27 na podzim se pravděpodobně začne měnit i vzhled mnoha dalších ikon v App Storu.

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Přestože jde na první pohled o drobnost, změna ikon dobře ukazuje, jak Apple aktuálně přistupuje k vývoji iOS. Namísto revolucí mezi jednotlivými verzemi systému se soustředí na postupné dolaďování detailů, které lidé používají každý den. A právě ikony jsou jednou z věcí, na které se uživatelé dívají desítky či stovkykrát denně. Pokud tedy Apple dokázal odstranit rozmazaný vzhled a optické iluze, které část uživatelů kritizovala, může jít o jednu z těch změn, které sice nebudou hlavním tématem keynote, ale při každodenním používání iPhonu je ocení prakticky každý.

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Zdroj
Diskuze
iOS 27

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