Odvážný design Liquid Glass z iOS 26 získal prestižní ocenění

J. Jan Vajdák
Ačkoliv se design Liquid Glass v systému iOS 26 setkal mezi běžnými uživateli s poměrně rozporuplnými reakcemi, profesionálové z oboru mají zjevně jasno. Designéři z Applu nyní dostali do rukou pádný argument, proč si za svou loňskou odvážnou proměnou uživatelského rozhraní iPhonu nadále pevně stát. Očekává se sice, že chystaný systém iOS 27 přinese v tomto směru určitá drobná vylepšení, ale žádné radikální změny či ústupky už s největší pravděpodobností nenastanou.

Zlatá kostka a další úspěchy

Nejnovější pocta pro jablečný ekosystém pochází přímo od respektované organizace Art Directors Club (ADC). Ta v rámci udílení svých výročních cen vyznamenala design Liquid Glass rovnou čtyřmi významnými poctami. Tím vůbec nejdůležitějším úspěchem je zisk takzvané Zlaté kostky v kategorii zaměřené na interaktivitu a uživatelské rozhraní.

Tím to ale pro Apple zdaleka neskončilo. Apple si z předávání odnesl také Stříbrnou kostku za digitální zážitky a dvě Bronzové kostky, které odborná porota udělila za vynikající spotřebitelský zážitek a celkovou inovaci na poli designu.

Ocenění s více než stoletou tradicí

ADC rozhodně není v oboru žádným nováčkem. Tato uznávaná organizace byla založena již v roce 1921 a v současnosti pořádá nejdéle nepřetržitě běžící soutěž v celém designovém odvětví. Její ceny dlouhodobě oslavují to absolutně nejlepší z reklamy, digitálních médií, produktového designu i architektury, přičemž vždy kladou ten nejvyšší důraz na skutečné umění a dokonalé řemeslné zpracování.

Podle mě je tohle ocenění pro designérský tým Applu obrovskou satisfakcí a potvrzením, že se vydali správnou cestou. Přestože si na průhledné prvky spousta lidí stále zvyká a stěžuje si na horší čitelnost, z čistě uměleckého a inovativního hlediska jde zřejmě o krok vpřed. Jak se Liquid Glass líbí vám?

